"Испытано на селе". Белорусский лен

29 Января 2018 21:15

Белорусский лен уже давно получил высокую оценку потребителей многих стран мира. Для нашей страны эта отрасль - стратегическая. Беларусь на втором месте по производству льноволокна. Урожай этой крайне прихотливой культуры зависит от многих факторов: состав почвы, погодные условия и технология возделывания. На помощь аграриям даже приходят ученые. Одна из задач их - создание новых сортов. Путь от зернышка до рубашки - в нашей рубрике "Испытано на селе" прямо сейчас.

Рассказывает Марина Романовская.

Белорусский сорт льна "грант" получил самую высокую оценку аграриев.

Среди белорусских сортов льна этот селекционеры называют номером один. "Грант" уже успел получить самую высокую оценку аграриев. Сорт, уверяют ученые, ничем не уступает зарубежным. А по отдельным параметрам даже значительно превосходит. Его главное преимущество не только в хорошей урожайности. "Грант" устойчив к полеганию.

Сорта, которые создают белорусские ученые, подходят как для юга Беларуси, так и для севера. Если зарубежные отличаются всплеском урожайности только в первые годы, то сорта отечественной селекции долго держат высокую планку.

"Ива", "ярок", "ласка", "мара". Только за последние десять лет в институте создали 8 новых сортов льна-долгунца. Благодаря достижениям в области генетики и селекции они отличаются не только высокой урожайностью, но и качеством волокна.

Дубровенский льнозавод в год выпускает более 2 тысяч тонн льноволокна.

На Дубровенском льнозаводе утверждают, что поговорка "кто посеет лен - пожнет золото" работает только при строгом соблюдении технологий. Предприятие - одно из ведущих в Беларуси по первичной переработки этой культуры. В год здесь выпускают более 2 тысяч тонн льноволокна. Часть продукции идет на экспорт. Основной покупатель - Китай.

Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:

"70 % посевных площадей в Беларуси занимает лен отечественной селекции".

В Беларуси более 70 % посевных площадей занимает лен именно отечественной селекции. В этом году самый богатый урожай получили аграрии Брестской и Могилевской областей. Всего же в стране заготовлено более 150 тысяч тонн льнотресты.

На этих умных станках ткут настоящие шедевры. Новые возможности перед Оршанским льнокомбинатом открылись после масштабной модернизации. Создание самых сложных рисунков, разработка коллекций - умное оборудование позволяет быстро менять дизайн.

Наталья Велюгина, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината:

"Ткань, которую выпускает Оршанский льнокомбинат, по структуре очень похожа на классический джинс. Отличить, можно, пожалуй, только на ощупь".

Эмма Ходорович, специалист по маркетингу предприятия:

"Если кто любит носить джинс - это спасение. При жаре самый оптимальный вариант".

Льноводство - стратегическая для Беларуси отрасль. Наша страна на втором месте после Франции по производству льноволокна. Северный шелк знают на всех континентах.