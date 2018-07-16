Интервью с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Беларусь и Китай активно наращивают объемы товарооборота. Наша страна рассчитывает на увеличение числа аккредитованных мясомолочных предприятий на рынке Поднебесной. Китайцы также готовы вкладывать в инвестпроекты: они планируют построить молочно-товарную ферму в Витебской области. Интересует их и наше детское питание: сейчас образцы проходят исследования в лабораториях КНР. В приоритетах еще йогурты, сыры, творог. Экспорт молока в Китай уже увеличился в 5 раз, на выходных завершились очередные переговоры по поставкам. О перспективах сотрудничества мы спросили у руководства Минсельхозпрода (видео).