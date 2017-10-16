Интервью с доктором экономических наук, профессором Зиядом Самедзаде

15 Октября 2017 21:10

Доктор экономических наук, профессор и академик Зияд Самедзаде возглавляет комиссию по экономической политике Милли меджлиса Азербайджана.

Ученый и политический деятель, он известен принципиальными взглядами на экономические процессы. В свое время предложил странам пересмотреть подходы к производительности труда, а азербайджанским банкам - поделиться прибылью с клиентами. Его монографию "Этапы большого пути: экономика Азербайджана за полвека, ее реалии и перспективы" коллеги-ученые оценили как подлинно энциклопедический и уникальный труд. Об экономике без прикрас - в эксклюзивном интервью "Главного эфира".