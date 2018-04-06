Интенсивными темпами идет строительство третьей ветки столичной подземки

4 Апреля 2018 21:08

Сами метростроевцы довольно сдержаны в оценке сроков сдачи первых станций, но не без гордости рапортуют о том, что на некоторых участках работы идут с опережением. К примеру, второй тоннель от будущей станции "Вокзальная" до "Юбилейной площади" механизированный щит "Алеся" прошел всего за 8 месяцев. Таким образом, метростроевцы возвели уже два коридора протяженностью почти в 1600 метров. Параллельно возводят и сами станции. Подробности - у Александра Хоровца.

Почти 1600 метров под землей, 8 месяцев круглосуточной работы - и вот, пожалуй, самый мощный метростроевский крот с необычным именем "Алеся" выходит на будущей станции "Юбилейная площадь".

Сегодня тоннелепроходческий комплекс демонтируют и в третий раз перевозят на исходную точку - район Железнодорожного вокзала. Именно отсюда в начале июня "Алеся" начнет прокладывать подземную дорогу к станции "Ковальская Слобода".

Если все пойдет по плану, то "Алеся" выйдет уже к практически готовой станции. Сейчас на "Ковальской Слободе" укладывают плитку на стенах и заканчивают обустройство платформы.

Единственный надземный вестибюль. Разместился он на станции метро "Вокзальная". Сейчас здесь ведутся подготовительные работы для установки эскалаторов. В ближайшее время метростроевцы приступят и к отделке служебных помещений и касс. Последние разместятся вот в этом месте.

Станция "Вокзальная" по степени готовности - на втором месте. Строителям осталось закончить возводить распределительный зал. Это место, где пассажиры будут переходить со второй линии на третью. А перемещаться люди смогут по пешеходным туннелям на движущихся платформах.

Олег Котин, директор туннельного отряда № 1 УП "Минскметрострой": "Сейчас завершаются работы, необходимые для монтажа траволаторов. Буквально через неделю все железобетонные конструкции будут построены. Ждем траволаторы, сейчас получили документацию и приступаем к работам по устройству аварийного выхода".

Над линией метро в этом месте построят большой паркинг. Что же касается станции "Площадь Франтишка Богушевича", то здесь уже приступили к монтажу стен. По словам специалистов, чтобы полностью сдать этот объект в эксплуатацию, потребуется чуть более года.

Похожая картина и на "Юбилейной площади". Впрочем, работы ведутся не только на первых четырех станциях третьей ветки. Метростроевцы уже возвели почти 50 метров тоннеля к станции "Аэродромная". И это уже вторая очередь зеленой линии. Коридоры для поездов здесь прокладывают немеханизированным способом. В сутки проходят около двух с половиной метров.

Аркадий Арутюнян, главный инженер УП "Минскметрострой": "Работы ведутся постоянно, в круглосуточном режиме, без выходных, за исключением нескольких дней в году. Все остальные дни коллектив работает в круглосуточном режиме. Общая численность - ориентировочно порядка 2 тысяч человек задействовано на нашем объекте".

Всего же третья ветка будет состоять из 14 станций. И протянется от микрорайона Зеленый Луг до Курасовщины. Что же касается сроков ввода в эксплуатацию первых четырех станций зеленой линии, то о них специалисты сегодня говорят осторожно. Планировалось ввести их в эксплуатацию уже в 19 году.