Инициативы "Один пояс, один путь" обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнет действовать с завтрашнего дня. А сегодня будущее инициативы "Один пояс, один путь" (в этом году ей исполняется 5 лет) обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития. Это вопросы инвестиций, энергосбережения и инфраструктуры.

Фан Ган, руководитель Института развития Китая, доктор экономических наук: "Введение безвизового режима будет содействовать более плотному сотрудничеству, которое может проявляться не только в сфере туризма, но и в науке, технике, образовании".

Особый акцент на индустриальном парке "Великий камень". Заявленный объем инвестиций резидентов парка в этом году превысит один миллиард долларов.