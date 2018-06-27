Госзакупки станут прозрачными и конкурентными

Сегодня Палата представителей поддержала закон во втором чтении. Уже в пятницу вердикт по нему вынесут сенаторы. Сегодня во всем объеме госзакупок малый бизнес составляет почти 40%. Это значит, что не только госпредприятия имеют доступ к бюджетным деньгам. Новый механизм - в унисон с правовой базой ЕАЭС. Закупки уходят в онлайн. Весь процесс, как на ладони: от планирования за год, отбора победителя до исполнения договора. Утвержден перечень требований от заказчика. И главное - цену допсоглашениям менять нельзя.

О новациях нашего закона сегодня говорили с трибуны Всемирной торговой организации. В работе комитета по госзакупкам принимает участие белорусская делегация. И как стало известно сегодня, Беларусь получила статус наблюдателя в этом комитете. Мы - первая страна, которая оформила такой статус до присоединения к ВТО. Это шаг на пути к дальнейшей интеграции Беларуси в многостороннюю торговую систему.

Также договорились в сентябре провести в Минске совместно с секретариатом ВТО и Европейским банком реконструкции и развития региональный семинар по теме госзакупок.