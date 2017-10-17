Госконтроль с нового года переходит на принципиально иной режим проверок бизнеса

16 Октября 2017 21:01

В Беларуси кардинально изменится контроль в бизнес-среде. Главные новации - уход от плановых проверок предпринимателей, а также штрафы для самих контролеров, если те выйдут за строгие рамки процедуры. Нормы прописаны в указе о совершенствовании контрольной деятельности. Сегодня документ подписал Президент. Указ стал частью большого пакета документов по либерализации бизнеса.

Наш корреспондент Ольга Анищенко в деталях поинтересовалась у разработчиков указа, как изменится режим проверок и какие основания теперь понадобятся проверяющим, чтобы заявиться на предприятие.

На принципиально иной режим проверок бизнеса Госконтроль переходит с нового года. Он вообще станет новым этапом контрольной работы. Все плановые проверки уходят в прошлое. Остаются лишь те, что вне плана. И то лишь при условии, если достоверно известно, что предприниматель нарушил закон. Весь следующий год бизнес работает в формате исключительно внеплановых проверок. Но параллельно готовятся подходы, чтобы перейти только к проверкам выборочным. Их запустят с начала 2019-го. И здесь уже подходы несколько иные.

С проверками сегодня хорошо знаком каждый бизнесмен. Тем более производитель. Налоговые, пожарные, охранные мероприятия. Если контроль стоит по плану, то проверяющие "мониторят" работу от двух до четырех недель, отмечает руководитель этой гродненской компании. Ее конек – деревообработка и лесозаготовка. Предприятие вполне успешно. Стабильный экспорт. Новые рабочие места. Зарплата выше среднего, да и "пляшет" от результата каждого. Интерес работников, что называется, не праздный. Здесь уверены: контролеры вряд ли помогут региональному бизнесу взять новую высоту. Тогда зачем их столь пристальное внимание?

О новых подходах к работе контролеров предприниматель просил давно. Мол, доходило до того, что непреднамеренные ошибки ставили на бизнесе крест. Временная приостановка работы выливалась в такие убытки, что продолжать после снятия санкций не представлялось возможным. В итоге окончательно разобраться с проверками поручил Президент. Уйти от необоснованных, сменить наказание предупреждением - вот главные подходы.

Важная новация указа - усиление ответственности контролеров за нарушение порядка проверок. Если для этого, к примеру, нет серьезных оснований или превышены сроки контроля. Да и в целом полномочия проверяющих существенно урезаны. Важно, что теперь они не смогут напрямую выносить предписания о приостановлении работы бизнеса. С нового года это можно сделать только в судебном порядке.

Указ продолжает генеральную линию по упрощению всей работы бизнеса - доверие в обмен на ответственность. Да, предприниматель получает больше льгот и свободы, но при этом ручается: работать будет на совесть. Принцип - гарант более доверительных отношений бизнеса и государства.

В течение следующего года правительство решит, какие именно критерии послужат основанием для проверок на предприятиях. Те самые риски, которые могут вывести бизнес за рамки закона. Но в любом случае информация о проверках будет в открытом доступе - на сайте Комитета госконтроля. И каждый бизнесмен сможет заранее узнать, придут ли к нему контролеры. Одновременно в стране пройдет большая оптимизация самих контролирующих органов. Ожидается, что полномочия на проведение проверок утратит треть контролеров, а число подвластным им сфер сократится почти вдвое.