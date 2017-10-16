Госконтроль переходит на новый режим проверок бизнеса

16 Октября 2017 19:01

Плановые отменят, а перечень оснований для проверок значительно сократят.

Сегодня Президент подписал соответствующий указ. Он станет частью большого пакета документов по либерализации бизнеса. С нового года прийти на предприятие контролеры смогут, только если наверняка знают о нарушениях. А через год основанием для проверки станут высокие риски несоблюдения закона со стороны предпринимателя. Критерии оценки предстоит определить правительству. Информация о проверках будет открытой. Ее разместят на сайте госконтроля. Каждый бизнесмен сможет заранее узнать, придут ли к нему контролеры.

Татьяна Чухлей, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Общий подход будет таким: внеплановая проверка может быть назначена, если у контролирующего или надзорного органа имеются достоверные сведения о допущенных данным субъектом нарушениях. Весь следующий год в Беларуси будут проводиться только внеплановые проверки. С 1 января 2019 года вводятся выборочные проверки. Это новая категория для национального законодательства. Выборочные проверки будут назначаться при высокой степени риска совершения проверяемого субъекта нарушений законодательства".

Контролеры больше не смогут выносить предписания о приостановлении работы предприятий - теперь это можно сделать только в судебном порядке. Усилена и ответственность проверяющих за нарушение порядка проверок: если для них нет серьезных оснований или превышены сроки контроля. Также на треть сокращено число органов, уполномоченных проводить проверки. Новые правила контроля за бизнесом заработают с 1 января.