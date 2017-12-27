Экономика
27 Декабря 2017 19:20
Глава правительства встретился с председателем правления Евразийского банка развития
Разработать отдельную стратегию сотрудничества с Беларусью предлагает Евразийскому банку развития премьер-министр Андрей Кобяков.
Глава правительства сегодня встретился с председателем правления этой международной финансовой организации Андреем Бельяниновым. Беларусь также рассчитывает на восстановление и наращивание объемов проектного финансирования. Напомним, сейчас Евразийский банк развития реализует в нашей стране проекты в сфере альтернативной энергетики и машиностроения. В свою очередь Беларусь готова предложить проекты, которые будут иметь хороший интеграционный эффект на евразийском пространстве.
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