Глава Белтелерадиокомпании посетил "Гронитекс" и пообщался с трудовым коллективом предприятия

19 Апреля 2018 21:25

Масштабная модернизация и применение инновационных технологий позволили некогда отстающему предприятию по производству пряжи и ниток "Гронитекс" выйти на стабильную работу. Освоены новые виды продукции, которые пользуются спросом на внешних рынках. Реализованы четыре инвестпроекта на общую сумму более 14 миллионов евро. В итоге экспортные поставки увеличились до 25% от общего производства. Продукцию из Гродно потребляют в 10 странах мира, и ежегодно этот список увеличивается. О перспективах и о текущих делах работники предприятия сегодня говорили с руководителем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом. Главе медиахолдинга показали обновленные цеха и инновационную продукцию.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Стоит новое оборудование, и модернизация прошла, насколько я понимаю, насколько я переговорил с руководителем, успешно. Понятно, что есть вопросы по закредитованности предприятия. Но вместе с тем самое главное, что его удалось сохранить. Прошла оптимизация, тем не менее, коллектив достаточно большой, высокопрофессиональный. И дела начинают идти постепенно в гору".

Также состоялось и общение с трудовым коллективом. Обсуждали темы социально-экономического развития страны и профильные вопросы медиахолдинга. В частности, работников интересовали принципы наполнения эфира и переход на HD-вещание.