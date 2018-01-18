Geely Atlas обкатывают в Шумилинском районе Витебской области

18 Января 2018 21:20

Первый белорусский кроссовер приобрел местный райисполком. При выборе цвета остановились на черном. Geely будут использовать в качестве дежурного автомобиля. Старое авто безвозмездно передали одному из сельхозпредприятий района. В райисполкоме подчеркивают: новый автомобиль не только изящный, но и невероятно комфортный.

Сергей Пашкевич, водитель Шумилинского райисполкома: "Здесь функция очень такая есть интересная - бесключевой доступ. Бывает, ключи не достать, где-то в кармане завалились. А так подошел, сел и поехал".

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома: "Мы ее пригнали своим ходом из Минска. Уже во время движения опробовали все функции данной машины. Не к чему придраться. И комфортная, и внутренний дизайн очень проработан, и устойчивая, и держит дорогу".

К слову, в прошлом году 184 новых кроссовера Geely Atlas нашли своих хозяев. На 2018 планы по продажам отечественного авто у белорусских дилеров куда более грандиознее - более 2 с половиной тысяч. А уже к концу года на "БелДжи" обещают предоставить покупателям еще один кроссовер. На этот раз более бюджетный.