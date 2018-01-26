27 Января 2018 21:12

Всемирно известное финансовое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Беларуси с "B-" до "В" "стабильный". Прогноз опубликован на официальном сайте Fitch.

На выводах зарубежных экономистов сказались неплохие показатели белорусской экономики. В качестве ключевого фактора Fitch выделяет снижение рисков рефинансирования вследствие упреждающих заимствований правительства и наращивания золотовалютных резервов. Таким образом, погашение внешнего долга в иностранной валюте будет происходить за счет привлечения внешнего финансирования от международных организаций, заимствований на внутреннем рынке и использования накопленных международных резервов. Еще один фактор - улучшение координации между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой, повышение гибкости обменного курса. В динамике рейтинга также учтены улучшения условий торговли, риски финансового сектора, состояние госбюджета и перспективы экономического роста.