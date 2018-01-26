25 Января 2018 21:09

Новые рабочие места в стране позволит создать и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Это нашему телеканалу сообщил глава представительства организации в Беларуси Александр Пивоварский. Сегодня банком открыто и новое направление работы по трансформации госсектора - специалисты помогают улучшить качество управления предприятиями. Банком открываются и дополнительные источники финансирования инфраструктурных проектов. Например, реконструкция автодороги М10. Среди заинтересованных инвесторов - Турция и Бразилия. Проект в скором времени планируется утвердить правительством.

Александр Пивоварский, глава представительства ЕБРР в Беларуси: "Мы постоянно рассматриваем новые идеи, как предоставить финансирование тем малым предпринимателям, у которых, возможно, нет пока возможности привлечь финансирование. У нас есть различные программы. Даже программы разделения рисков. Например, банки иногда не готовы в суммах необходимых давать эти кредиты. Есть различные подходы. Я думаю, что для нас, как я уже сказал, частный сектор является приоритетным. Мы напрямую работаем, там создаются новые рабочие места".

Также Европейский банк реконструкции и развития увеличит объем финансирования проектов в Беларуси в 2018 году. И надеется приблизиться к цифре в 250 миллионов долларов.