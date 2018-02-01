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Евразийский межправсовет сегодня принимает Казахстан
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2 Февраля 2018 08:06

Евразийский межправсовет сегодня принимает Казахстан

Беларусь представляет премьер-министр Андрей Кобяков.

На повестке - развитие евразийской интеграции, дискуссии вокруг правил конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничество в АПК. Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров "умными" метками. Ожидается, что премьер-министры утвердят формат реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Также в программе визита Андрея Кобякова участие в международном форуме на тему глобальной цифровизации.

  

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