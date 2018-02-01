Экономика
2 Февраля 2018 08:06
Евразийский межправсовет сегодня принимает Казахстан
Беларусь представляет премьер-министр Андрей Кобяков.
На повестке - развитие евразийской интеграции, дискуссии вокруг правил конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничество в АПК. Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров "умными" метками. Ожидается, что премьер-министры утвердят формат реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Также в программе визита Андрея Кобякова участие в международном форуме на тему глобальной цифровизации.
Другие новости
02.02.2018 12:12 / Экономика Будущее белорусско-российского сотрудничества обсудили в Алматы премьер-министры двух стран
01.02.2018 21:31 / Экономика Экономика дня
01.02.2018 21:27 / Экономика В ПВТ обсуждали Декрет "О развитии цифровой экономики"
01.02.2018 19:07 / Экономика Коллекцию одежды "Взгляд в будущее" презентовал Беллегпром в Национальной школе красоты
01.02.2018 13:04 / Экономика Анатолий Калинин обсудил с Huawei серию совместных проектов
31.01.2018 21:06 / Экономика Андрей Кобяков встретился с первым вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили
31.01.2018 19:11 / Экономика Ставка рефинансирования в Беларуси продолжает снижаться
31.01.2018 19:08 / Экономика В Госкомвоенпроме оценили работу в 2017-м и определились с задачами на год текущий
31.01.2018 19:04 / Экономика Удвоить взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов между Беларусью и Грузией
31.01.2018 19:02 / Экономика Количество проверок за прошлый год в Беларуси снизилось более чем вдвое
31.01.2018 15:01 / Экономика В Беларуси идет активная работа по корректировке Налогового кодекса
31.01.2018 09:12 / Экономика Минск принимает заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии
30.01.2018 21:23 / Экономика Более 20 лет Беловежская пуща - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты
30.01.2018 21:20 / Экономика Экономика дня
30.01.2018 19:01 / Экономика Об экономике и инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Евросоюза говорили в Доме правительства
30.01.2018 17:02 / Экономика Генпрокурор Беларуси встретился с руководителями предприятий, работающих на территории России
30.01.2018 15:17 / Экономика В этом году каждый район Минской области предлагает 500 новых рабочих мест
30.01.2018 12:12 / Экономика Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями