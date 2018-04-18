Экспортный форум "Беларусь молочная" стартовал сегодня в Минске

18 Апреля 2018 15:03

Урегулировать вопросы поставок белорусских мяса и молока на российский рынок, возможно, удастся на этой неделе: в пятницу в Москве запланирована рабочая встреча глав аграрных ведомств двух стран.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Леонид Заяц отметил, что прежде необходимо обсудить продовольственные балансы - то есть обозначить ассортимент, объемы и сроки поставок, чтобы увязать экономические интересы двух стран. На повестке и тема снятия временных ограничений с белорусских предприятий мясо-молочной отрасли, введенных неделю назад.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Кроме того, необходимо выработать единые подходы, элементы дорожной карты по снятию ограничений. Обеим сторонам необходимо четко понимать, что необходимо делать, чтобы вовремя снять эти ограничения и в принципе не допускать их. Мы ждем позитивного разговора с Минсельхозом и Россельхознадзором о подходах двух стран к недопущению на общий рынок некачественных продуктов питания".

Ситуации с производством и поставками наших продуктов (в том числе на российский рынок) касались и на экспортном форуме "Беларусь молочная" - он стартовал сегодня. В четвертый раз главная переговорная площадка собрала в Минске около 300 игроков молочного рынка из Беларуси, России, Украины, Евросоюза и Китая. В этом году в нашей стране планируют произвести более 7,5 млн тонн молока, поэтому одной из главных тем форума станет поиск новых рынков сбыта.