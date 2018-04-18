Экспортный форум "Беларусь молочная" стартовал сегодня

18 Апреля 2018 19:03

Уже на этой неделе, возможно, удастся урегулировать вопросы поставок белорусского мяса и молока на российский рынок - в пятницу в Москве запланирована рабочая встреча глав аграрных ведомств двух стран. Сообщил об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Леонид Заяц отметил, что в первую очередь необходимо обсудить продовольственные балансы, т.е. обозначить ассортимент, объемы и сроки поставок, чтобы увязать экономические интересы двух стран. Важной остается и тема снятия временных ограничений с белорусских предприятий мясо-молочной отрасли, введенных неделю назад.

Во время рабочей встречи, возможно, обсудят и вопрос создания единого молочного рынка. Ситуации с производством и поставками наших продуктов, в том числе на российский рынок, касались и на экспортном форуме "Беларусь молочная", который стартовал сегодня. Эксперты уверены, что так называемые молочные войны наносят ущерб экономикам обеих стран.

В четвертый раз экспортный форум собирает в Минске игроков молочного рынка из Беларуси, России, Украины, Евросоюза и Китая. Акцент на новые рынки и новые товары. Первый день работы собрал около 300 участников из 15 стран.