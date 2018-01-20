Эксклюзивное интервью с сенатором Аллой Бодак о переменах в правовом поле

20 Января 2018 21:21

В белорусский парламент в этом году поступит порядка 40 законопроектов.

Однако реальная цифра законов, которые ежегодно принимаются в стране, приближается к сотне. С учетом тех документов, которые парламентарии прорабатывают в течение года. Важной новацией этого сезона станет и более активное привлечение экспертов разного профиля к подготовке законов, главным образом - ученых. Это станет дополнительной гарантией эффективности норм права и поможет спрогнозировать то влияние, которое окажет закон после его принятия. На каких еще новациях настаивают парламентарии, а также, какие перемены в правовом поле затронут граждан и бизнес - интервью с сенатором Аллой Бодак (видео).