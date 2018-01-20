Экономика
20 Января 2018 21:21
Эксклюзивное интервью с сенатором Аллой Бодак о переменах в правовом поле
В белорусский парламент в этом году поступит порядка 40 законопроектов.
Однако реальная цифра законов, которые ежегодно принимаются в стране, приближается к сотне. С учетом тех документов, которые парламентарии прорабатывают в течение года. Важной новацией этого сезона станет и более активное привлечение экспертов разного профиля к подготовке законов, главным образом - ученых. Это станет дополнительной гарантией эффективности норм права и поможет спрогнозировать то влияние, которое окажет закон после его принятия. На каких еще новациях настаивают парламентарии, а также, какие перемены в правовом поле затронут граждан и бизнес - интервью с сенатором Аллой Бодак (видео).
Другие новости
20.01.2018 12:01 / Экономика Предпринимательство и высокие технологий должны стать новыми направлениями в сотрудничестве Минска и Варшавы
19.01.2018 21:08 / Экономика Эксклюзивное интервью министра экономики Беларуси в "Главном эфире"
18.01.2018 21:20 / Экономика Geely Atlas обкатывают в Шумилинском районе Витебской области
18.01.2018 21:12 / Экономика Экономика дня
18.01.2018 21:08 / Экономика Андрей Кобяков посетил налоговую инспекцию Заводского района Минска
18.01.2018 07:18 / Экономика Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде
17.01.2018 21:06 / Экономика Испытано на селе. Тепличный комбинат
16.01.2018 21:22 / Экономика В числе партнеров БелТПП - ОАО "Керамин"
16.01.2018 21:19 / Экономика Экономика дня
16.01.2018 18:06 / Экономика Белорусский банк начал прием карт японской платежной системы JCB
16.01.2018 18:05 / Экономика ВВП Беларуси в первом квартале вырастет чуть более чем на 2 %
16.01.2018 18:02 / Экономика Новый экопроект реализуется в Пуховичском районе
16.01.2018 15:19 / Экономика Новые правила проведения тепловой модернизации жилья могут начать действовать в этом году
16.01.2018 07:12 / Экономика Новый инвестпроект подписан литовской компанией-инвестором и Климовичским районом
15.01.2018 21:25 / Экономика Испытано на селе. Сады
15.01.2018 21:16 / Экономика Быть или не быть аккумуляторному заводу под Брестом
15.01.2018 09:06 / Экономика Минская область сегодня отмечает 80-летие
14.01.2018 21:36 / Экономика Уникальное фермерское хозяйство