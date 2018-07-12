Экономика Минска за первое полугодие показывает уверенный рост

12 Июля 2018

Об этом нашим корреспондентам сообщил заместитель мэра по социально-экономическим вопросам Александр Крепак. Экономическая положительная динамика предприятий города прежде всего отображается на заработках минчан. По сравнению с прошлым годом наличная зарплата по Минску выросла на 15 %. Сегодня это почти 1 300 рублей, самый высокий показатель среди всех регионов Беларуси.

По-прежнему самые высокие доходы у специалистов в сферах информационных технологий, связи, специалистов по финансовым услугам и страхованию.

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