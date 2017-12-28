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Экономика: итоги уходящего года в цифрах и фактах
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27 Декабря 2017 21:18

Экономика: итоги уходящего года в цифрах и фактах

Уходящий год для белорусской экономики точно нельзя назвать скучным или просто очередным. 2017 выдался богатым на события, большую часть которых можно отнести к позитивным. Рекордно низкая инфляция, восьмикратное снижение ставки рефинансирования и доступные кредиты. Общий рост экономики - выше прогнозов. Главные ожидания года - пакет документов по либерализации бизнеса, среди которых декреты о развитии предпринимательства и революционный декрет о развитии цифровой экономики. А еще первый белорусский автомобиль, успехи Беларуськалия, интерес к нашей стране крупнейших мировых IT-корпораций и многое другое. Об ожиданиях, рекордах, прорывах и о том, что удивило. Экономика: итоги уходящего года в цифрах и фактах (видео). 

  

Теги: Итоги 2017

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