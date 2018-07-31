Экономика дня

Время "Экономики дня" с Андреем Лаптенком. Узнаем, что нового произошло на рынках и в мире финансов.

Депозитный рост

Срочные рублевые вклады населения в первом полугодии выросли на 12,3 %

Восстанавливается прирост срочных вкладов населения в национальной валюте.

В первом полугодии они выросли на 12,3 %. На этом фоне происходит улучшение структуры депозитного рынка. Такие данные приводятся в докладе зампредседателя правления Нацбанка Сергея Калечица на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за первые 6 месяцев года. До конца 2018 регулятор постарается сохранить нейтральность монетарных условий. «Важно, чтобы и ставка рефинансирования, и ставки денежного рынка, и ставки кредитного и депозитного рынков были близки между собой, а их движение было синхронно», - отметил Сергей Калечиц.

Сотрудничество регионов

Делегация регионального парламента Лодзинского воеводства посещает Витебскую область

Делегация регионального парламента Лодзинского воеводства посещает Витебский регион. В планах побывать в фермерском хозяйстве и на предприятии с польским капиталом по выпуску торгового оборудования. Со специалистами Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты польская делегация обсудит возможности сотрудничества бизнеса регионов двух стран.

Марек Мазур, председатель регионального парламента Лодзинского воеводства, Польша:

"Мы очень ценим сотрудничество с Витебской областью. Нас очень интересует тема развития сельского хозяйства и производства продуктов питания. Наше воеводство в этом плане уже имеет определенные успехи".

Энергорынок прирастет

Витебская ГЭС может обеспечить электроэнергией всех потребителей Витебского района

На крупнейшей в стране Витебской ГЭС закрыли контракт по исполнению. В торжественной церемонии приняли участие руководство северного региона и представители подрядчика - Китайской национальной корпорации по электроэнергии. Строительство мощной и суперсовременной гидроэлектростанции длилось 5 лет. Ее проектная годовая мощность по выработке - 138 млн кВт/ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией всех потребителей Витебского района. Работа новой гидроэлектростанции позволяет снизить потребление экспортируемого природного газа.

Цена перегрелась

Цены на квартиры вторичного рынка в Минске обновили максимум этого года

Цены на квартиры в Минске обновили максимум этого года.

1302 доллара за метр квадратный - новый показатель индекса цен на вторичное жилье в столице на конец июля. Между тем в правительстве предлагают сократить объемы строительства жилья в столице и областных центрах в два раза и развивать города-спутники. Объемы строительства в них будут увеличены как минимум в 4-5 раз.

Дыхание Брексита

Жилищный бум на лондонские квартиры и дома, который длится уже почти 10 лет, свернется из-за Брексита

Жилищный бум на лондонские квартиры и дома, который длится уже почти 10 лет, готов вот-вот свернуться. Количество непроданных квартир неуклонно растет в последний год. Сегодня почти половина из 68 000 строящихся и достроенных домов города еще не нашли своего покупателя. Спад на рынке жилья особенно сильно заметен в секторе элитных домов. Многие опасаются, что Лондон вскоре может стать городом роскошных домов-призраков. Состоятельные инвесторы, для которых они были построены, повернулись к Великобритании спиной из-за неопределенной ситуации с Брекситом, а также подскочившего налога на вторые дома. Роскошные блоки с видом на Темзу не продаются, несмотря на то что продавцы предлагают большие скидки и множество бесплатных бонусов вроде бесплатных ковров, мебели, штор и даже автомобилей.