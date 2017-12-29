Экономика дня

28 Декабря 2017 21:22

Аграрный экспорт

Для продвижения нашей продовольственной продукции создается белорусско-китайский торговый дом.

Итак, для продвижения нашей продовольственной продукции создается белорусско-китайский торговый дом с регистрацией в свободной экономической зоне Шанхая.

В его задачи войдет продвижение белорусского продовольствия в широком ассортименте на китайском рынке. В 2017-м уже начались поставки нашей молочной продукции. И за год объемы экспорта выросли в 10 раз. Кроме того, Беларусь получила разрешение на поставки говядины в Китай. Первые поставки совершат до конца этой недели.

Высокий процент

Минфин с 3 января начнет прямую продажу физлицам государственных облигаций в инвалюте.

Министерство финансов с 3 января начнет прямую продажу физлицам государственных облигаций в инвалюте.

Как говорится в сообщении Минфина, объем выпуска составит 50 млн. долларов, номинальная стоимость одной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода - 4,4% годовых, срок обращения - 1 901 день. Продажа гособлигаций будет проведена через Белорусскую валютно-фондовую биржу

Подъем спроса

Белорусы возобновили инвестирование в жилую недвижимость.

Белорусы возобновили инвестирование в жилую недвижимость.

Наш опрос руководителей риелторских компаний показывает, что, начиная с ноября и весь декабрь, идет рост сделок с привлечением кредитных ресурсов. Пока это значительно не сказалось на цене квадратного метра. Но отголоски этого кредитного бума будут ощутимы уже в начале года.

Дефицит нефти

Углеводороды эталонных марок возобновили рост

Углеводороды эталонных марок возобновили рост после сообщений о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 миллиона баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в Соединенных Штатах продолжили снижение.

Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррель. По информации агентства Bloomberg, объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей из-за взрыва, который произошел во вторник на трубопроводе. Ремонт, как ожидается, займет около недели. Это нервирует рынок и толкает цены вверх.

Под запретом

Банк России не будет считать криптовалюту платежным средством

Банк России не будет считать криптовалюту платежным средством. Об этом сегодня на заседании общественного совета в Минфине заявила первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова.

"Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать", - отметила Скоробогатова. Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран.

Так, Беларусь уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег. Декрет Президента уже опубликован и вступит в силу через 3 месяца. Отмечу, что после выхода на официальные торги курс биткоина, самой популярной криптовалюты, стал снижаться резкими скачками. Эксперты объясняют снижение недоверием трейдеров к биткоину после того, как его курс достиг абсолютного рекорда в 20 тысяч долларов

Плата за отдых

Отели Греции вводят туристический сбор со следующей недели

Отели Греции вводят туристический сбор со следующей недели.

Его размер будет зависеть от класса заведения: плата в пятизвездочном отеле за ночь составит четыре евро, в четырехзвездочном - три евро, а в трехзвездочной гостинице — полтора евро. Туристический сбор нужно будет оплачивать самостоятельно по прибытии в отель - он не включен в стоимость туров. Об этом пишет Ассоциация туроператоров.

Валютный рынок

На торгах 21 декабря рубль окреп ко всем валютам корзины

И в завершении коротко о ситуации на валютном рынке.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар - 1,9727 на завтра. Евро - 2,3553. И российский в красном - 3,4279 за 100 по Нацбанку на завтра.