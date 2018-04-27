Экономика дня

26 Апреля 2018 21:19

Совет по развитию цифровой экономики проработает предложения по созданию соответствующего министерства

На первом заседании совета премьер-министр Андрей Кобяков, под председательством которого прошло заседание, отметил, что задача по превращению Беларуси в IT-страну предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни общества и экономики.

"Подписанный в конце прошлого года декрет "О развитии цифровой экономики" создает беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы IT-индустрии. Мы рассчитываем, что успешная апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом".

Прозвучало также, что Совет по развитию цифровой экономики проработает предложения по созданию соответствующего министерства.

Белорусский электромобиль покажут до конца 2018 года

Доработанный белорусский электромобиль покажут до конца 2018 года, сообщают в Национальной академии наук. В перспективе это могут быть электромобили разных классов - от представительского и среднего до электромобиля, доступного с точки зрения цены для широких слоев населения. Серийное производство электромобилей может быть налажено на новом или уже действующем предприятии, например на "БелДжи", считают в руководстве Национальной академии наук.





Эксперт: активность на рынке жилой недвижимости не ослабевает

В марте на фоне роста цен стало заметно больше желающих продать квартиру. Аналитики рынка вспоминают количество сделок прошлого года и считают, что активность в нынешнем году ведет к новым рекордным цифрам по сделкам.

Белстат: Беларусь в январе - феврале 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию

Белстат поделился цифрами. Беларусь в январе-феврале 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем на 11 % (11,1 %) и примерно до 2 миллиардов долларов ($1 миллиард 934 миллиона). Существенный рост отмечен по таким позициям, как грузовые автомобили, говядина, йогурт, кефир, плиты древесно-стружечные, телевизоры, мониторы и проекторы и по ряду других позиций. Снижение было по сливочному маслу, молоку и сливкам сгущенным и сухим, сырам и творогу, тракторам и седельным тягачам, сахару.

Нацбанк: в марте 2018 года инфляция в годовом выражении составила 5,4 %

Тем временем Нацбанк отчитался за первый квартал. По его итогам обеспечена монетарная и финансовая стабильность в стране, динамика инфляции находится в рамках прогнозной траектории. По марту этого года инфляция в годовом выражении составила 5,4 % при целевом прогнозе не более 6%.

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

На торгах в Минске доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Актуальное значение доллара - 2,0075, евро - 2,4446. Российский рубль - 3 белорусских рубля и 20 копеек за 100 российских рублей.



