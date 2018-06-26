Экономика дня

Поправки в соответствующий закон были подписаны Главой государства 13 июня. Сегодня документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу 23 декабря. Какие изменения ожидать покупателям? Приветствуем в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

Опубликованы изменения в Закон "О защите прав потребителей"

Итак, информации о товаре на упаковке станет больше. Продавцы обязаны детализировать страну происхождения и изготовления товара.

А для бытовой техники обязательно указывать класс энергоэффективности. Разработают единую правовую базу для подарочных сертификатов - сейчас каждый придумывает свои подарочные программы - поступает очень много жалоб. По новой редакции Закона «О защите прав потребителей», чтобы вернуть деньги, паспорт не понадобится. Но товар можно будет сдать только в упаковке.

Чиновники, депутаты и бизнесмены обсуждали меры по улучшению инвестиционной привлекательности Беларуси

Улучшение инвестиционной привлекательности Беларуси накануне обсудили в Фаниполе на площадке "Штадлер Минск" депутаты Палаты представителей, регулирующие ведомства и бизнес.

Сегодня предприятие является одним из примеров успешного вложения иностранных инвестиций в экономику страны. Напомню, в ближайшие два года оно планирует расширить свое производство и вложить в развитие до 35 миллионов евро, а штат сотрудников превысит 900 человек.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас есть очень большой потенциал реально в стране, связанный с инвестиционной привлекательностью. Во-первых, географическое положение. Мы граничим с ЕС, мы члены Евразийского союза. Тем самым инвестор, который приходит в Беларусь, имеет доступ к 180-миллионному рынку".

Королева Великобритании подписала билль о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза

Королева Великобритании одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Это стало финальной стадией в принятии законопроекта. После Brexit он отменит закон о европейских сообществах 1972 года и, как следствие, действие европейского законодательства на территории Великобритании. Сам Brexit вступит в силу 29 марта 2019 в ноль часов по центральноевропейскому времени, после чего наступит двухлетний переходный период.

Совет ЕС одобрил выделение Украине пакетной макрофинансовой помощи

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакетной макрофинансовой помощи. Всего Киев получит от Евросоюза 1 миллиард евро в течение 2 с половиной лет двумя траншами. Деньги пойдут на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. Отметим, сегодня Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда. Это было одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.

Instagram оценили в 100 миллиардов долларов

Instagram оценили в 100 миллиардов долларов. Instagram привлекает новых пользователей и рекламодателей быстрее, чем Facebook, купившая сервис за 1 миллиард долларов шесть лет назад, сообщает Bloomberg. С того времени Instagram подорожал в 100 раз, это можно считать самым выгодным приобретением Facebook. При этом Instagram продолжает активно расти: до 2023 года сервис преодолеет отметку 2 млрд пользователей, а выручка будет расти за счет рекламы в ленте новостей, предполагают аналитики Bloomberg.

Евро и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, доллар подешевел

Закончим традиционно курсами валют. Евро и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, доллар подешевел

На завтра установлены такие официальные курсы: доллар США вновь нырнул ниже 2-рублевой отметки - 1,9947. Евро подрос - 2,3285. Рубль России тоже в зеленом - 3,1752 за 100 российских по Нацбанку на завтра.