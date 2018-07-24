США грозят ЕС новыми пошлинами, если переговоры с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, назначенные на среду, провалятся. Разменной монетой могут стать автомобили, импортируемые из Евросоюза, которые Вашингтон обложит пошлинами. Подробности в традиционной рубрике "Панорамы" "Экономика дня". Я передаю слово нашему обозревателю Андрею Лаптенку.

США грозят ЕС новыми пошлинами, если переговоры с главой Еврокомиссии, назначенные на среду, провалятся

Президент Трамп подверг критике позицию США последних лет в торговых отношениях с Европой. И резкая цитата от американского лидера. "Сейчас у нас другой подход. Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к США. Но они приедут ко мне в среду. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать ситуацию. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они поставляют каждый год".

Напомним, ранее Трамп заявил, что если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний, то США введут пошлины в размере 20 % на автомобили, импортируемые из стран ЕС.

Российский Минфин поддержал рынок и российский рубль средствами из федерального бюджета

Российский рубль после затяжного падения восстанавливается. Помогло вливание валюты из федерального бюджета на рынок, которое прошло вчера. Российский Минфин периодически поддерживает рынок, размещая средства на депозитах. Эксперты ждут, что в ближайшие дни рубль может еще укрепиться, потому что экспортеры всё еще продают валюту для уплаты налогов.

Доллар и евро ослабли, курс российского рубля укрепился

Показал рост российский рубль и на торгах в Минске. Его курс вырос до отметки 3,1589 белорусского за 100 российских рублей. Доллар и евро подешевели. Доллар стоит 1,9879. Евро на завтра 2,3226.



Нефть торгуется без значительных изменений, около отметки 73 доллара за баррель "Брент"

Нефть торгуется без значительных изменений. Около отметки 73 доллара за баррель марки "Брент". Чуть слабеет глобальный спрос, растет предложение со стороны США и Саудовской Аравии. Всё это сдерживает рост, несмотря на такие факторы, как сокращение предложения из Венесуэлы и Ливии и санкции против Ирана, из-за которых производство может резко сократиться.

Белорусские электробусы могут стать частью проекта по модернизации систем общественного транспорта Египта

Белкоммунмаш готов поставлять и даже перейти к совместному производству электробусов в Северной Африке. Представители белорусской компании встретились в Каире с руководством Министерства торговли и промышленности, Национальной организации военной промышленности Египта, Александрийского агентства общественного транспорта, Каирского транспортного агентства. Результатом сотрудничества может стать участие нашего производителя в проекте по модернизации систем общественного транспорта Египта. Речь о прямых поставках и совместном производстве электробусов и трамваев в Египте.

Эксперты: на рынке недвижимости столицы равновесие

С начала 2018 цены на недвижимость в Минске выросли приблизительно на 8 %. Но текущий период можно считать удачным для покупки жилья. На рынке недвижимости столицы затянувшийся штиль. По оценке экспертов, последние 16 недель индекс цен на квартиры в Минске не выходил за пределы узкого диапазона в 10 $/м2. Сегодня за квадратный метр в среднем просят около 2,5 тысячи рублей.