Экономика дня

23 Января 2018 21:20

IMPORT EXPO

Презентация первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг состоится 1 февраля в Минске

Презентация первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг "Импорт Экспо" состоится 1 февраля в Минске. Сама выставка непосредственно пройдет в ноябре этого года в Шанхае и станет масштабным мероприятием, в котором смогут принять участие все страны мира. Беларусь как стратегический партнер Китая вправе рассчитывать на особый интерес инвесторов. Общая площадь выставки "Импорт Экспо" составит около 240 тысяч квадратных метров, в том числе 30 тысяч квадратных метров выделено под национальные павильоны. Главные акценты экспозиции - интеллектуальное и технологичное оборудование, бытовая техника, товары широкого потребления, продукция автомобилестроения, сельскохозяйственные товары и продукты питания, медицинские товары и услуги.

На берегах Нила

Белорусские производители презентуют свою продукцию на масштабном форуме в Судане

Между тем белорусские производители презентуют свою продукцию на масштабном форуме в Судане.

Хартумская международная выставка стартовала накануне и является ключевой в Северо-Восточной Африке. Сегодня на берегах Нила официально открылся и павильон Made in Belarus, экспозицию проводит предприятие "Белинтерэкспо". Свои товары представляют два десятка белорусских брендов. Среди них – флагманы нашего машиностроения, производители оборудования и продуктов питания. Кроме того, в столице Африканской Республики сегодня прошел Белорусско-Суданский бизнес-форум. Вопросы делового сотрудничества обсудили и в рамках заседания двусторонней межправительственной комиссии. Выставка "Интернейшнл фэйр оф Хартум" продлится до 29 января. Свои экспозиции представляют 33 страны мира. Ожидается, что форум посетит более 150 тысяч человек.

Нужные посредники

Институт авторизованного посредника в системе госрегистрации недвижимости вводится с 22 июля

Институт авторизованного посредника в системе госрегистрации недвижимости заработает с 22 июля. Тогда вступает в силу закон от 8 января этого года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Авторизованным посредником сможет стать адвокат, риелторская организация, нотариус, а также местный исполнительный и распорядительный орган, застройщик, банк либо жилищный, гаражный кооператив, садоводческое товарищество. Авторизованный посредник наделяется правом изготавливать и направлять регистратору электронные копии документов на бумажном носителе, являющихся основанием для госрегистрации недвижимого имущества.





Популярная платформа

Технология блокчейн стремительно набирает популярность в среде ведущих мировых компаний

Технология блокчейн стремительно набирает популярность в среде ведущих мировых компаний, которые активно ищут способы ее применения. Совместный проект IBM и крупнейшего оператора в портовом и грузовом судоходном бизнесе компании Maersk по запуску международной торговой платформы для обеспечения перевозок. Компания De Beers готовит запуск платформы на базе блокчейн для отслеживания перемещения драгоценностей. IBM совместно с Walmart, Unilever, Nestle и другими компаниями использует блокчейн для повышения безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок ритейлеров. Экспериментируют с блокчейном Visa, MasterCard и Microsoft. Другие компании работают напрямую с крупнейшими цифровыми валютами. Используя в своих целях их блокчейн-технологии.

Биткоин пошатнуло

Биткоин и другие криптовалюты значительно подешевели за последние сутки

Между тем биткоин и другие криптовалюты значительно подешевели за последние сутки. В частности, Bitcoin за сутки подешевел почти на 13% выйдя, из соотношения 10 тысяч долларов. Дневной диапозон криптовалюты составил 9.900-11.400 долларов США за один биткоин. Другие криптовалюты также обваливаются. Процент падения примерно похож. 10-13%. Вероятной причиной очередного обвала называют заявления о планах регулирования на рынке криптовалют.

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился сегодня к доллару, но уступил евро и российскому рублю

И к валютам традиционным. Белорусский рубль укрепился сегодня к доллару, но уступил евро и российскому рублю. Актуальные курсы на завтра. Доллар 1,9779. Евро 2,421. Российский рубль 3,5058 белорусского за 100 российских рублей.