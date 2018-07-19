Белорусы стали больше доверять интернет-магазинам. В первом полугодии этого года наши граждане стали чаще оплачивать покупки в интернет-магазинах по картам. Что повлияло на рост числа безналичных оплат, и как изменилась ситуация в интернет-торговле в целом? Об этом и другие бизнес-новости в нашей постоянной рубрике "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Полагаются на карту

В первом полугодии 2018 года белорусы на 36% чаще стали оплачивать покупки в интернет-магазинах по картам

За интерес к безналичным платежам в интернет-магазинах, по словам экспертов, два фактора: во-первых, белорусы накопили в этом сегменте торговли достаточно позитивного потребительского опыта. Во-вторых, заплатить онлайн – удобно и быстро, а большинство интернет-магазинов сегодня позволяют это сделать.

По экспертной статистике, безнал растет сильнее всего. Сегодня это 12% от всех покупок. Большинство покупок по-прежнему оплачивают наличными. Это 56%, 21% - наложенный платеж.

Пошли навстречу

В России готовы снизить налог на профессиональный доход для самозанятых граждан

В России готовы снизить налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Решение уже принято российским Минфином. Для самозанятых предполагается ввести следующие сборы: 2,5 % вместо 3% с выручки для тех граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. Те, кто предоставляет услуги юрлицам либо сдают имущество в аренду, налог предлагается установить на уровне 4,5 % вместо ранее одобренных 6%. Согласно последним данным Росстата, в России 13 миллионов граждан работают сами на себя.

Сами на себя

По итогам полугодия по заявительному принципу в Беларуси работают почти 26 тысяч человек

Между тем, напомню, что количество самозанятых граждан в Беларуси выросло за год на пять тысяч человек. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя им не надо, а в минувшем году Президент своим указом № 337 расширил перечень видов деятельности, которые самозанятые могут выполнять. Единственное обременение - платить единый налог.

По итогам полугодия, по заявительному принципу работают почти 26 тысяч человек. Ими уплачено около 2 млн. единого налога.

В качестве тренда отмечается активность в сфере ремесленничества.

Нефтяной реверанс

КНР отказывается от американской нефти в пользу сырья из Ирана

Китайский независимый НПЗ Dongming Petrochemical Group приостановил закупки нефти из США в пользу сырья из Ирана. По информации профильных изданий, в Пекине планируют повысить пошлины на импорт сырой нефти из США и начать поставлять сырье из стран Западной Африки и Ближнего Востока, включая нефть из Ирана. В Китае уже заявили, что не поддержат санкции США против Ирана.

"Сюрприз" для ОПЕК

США выступают за ограничение возможностей ОПЕК

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждает с юридическими фирмами стратегию защиты на тот случай, если США изменят законодательство и откроют возможность возбуждения антимонопольных исков в отношении нефтяного картеля. Президент Трамп выступает за ограничение возможностей ОПЕК, считая, что картель намеренно толкает цены вверх. Если такой закон примут, США смогут подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%, а цены на бензин в США близки к максимальным значениям с 2014 года.

Новости БВФБ

Доллар и евро укрепились, российский рубль ослаб

На торгах в Минске доллар и евро укрепились относительно белорусского рубля.

Российская валюта, наоборот, уступила. Курсы на завтра: доллар - 1,99 (1,996), евро - 2,31 (2,3176). За 100 рублей России - 3 рубля 15 копеек белорусского (3,1527).