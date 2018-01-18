18 Января 2018 21:12

Министерство экономики также прогнозирует в этом году рост рабочих мест. Речь о секторе малого и среднего бизнеса. В интервью газете "Рэспублiка" министр экономики Владимир Зиновский заявил: "В 2018 году будет переломлена тенденция прошлых лет, когда число занятых в экономике сокращалось. По прогнозам правительства, оно увеличится, а в госсекторе продолжится процесс создания новых рабочих мест. И в результате принимаемых мер по стимулированию деловой активности будет оживление в других секторах".

А более полную картину деловых новостей даст "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

В этом же интервью министр прокомментировал тему криптовалют, которые, кстати, снова будоражат рынки, отметив, что они не скоро заменят национальные валюты.

За последние три дня курсы криптовалют резко упали

За последние три дня курсы криптовалют резко упали. Рынок криптоденег потерял в капитализации более $200 млрд. или почти 25%.

Вечером 15 января общая капитализация всех криптовалют составляла $700 млрд, но уже к 17 января - $475 млрд и даже ниже. Курс биткоина упал ниже $10 тысяч, хотя еще 15 января курс был выше $14 тысяч. Впрочем, сегодня биткоин отыгрался. Выше 11 тыс. долларов - актуальный курс ($11187).

Падение связывают с жесткой политикой в отношении криптовалют в Азии, в частности, Китае и Южной Корее.

Рубль укрепился к трем валютам корзины

Новая торговая неделя на мировых площадках "Форекс" не изменила тенденцию к ослаблению доллара. Инвесторы беспокоятся, что в этом году возможна большая распродажа американских гособлигаций Китаю. Настроение передается биржам.

Но сегодня белорусский рубль укрепился не только к доллару. Доллар подешевел до отметки 1,9933 руб. Евро ослаб до значения 2,4311 руб. Курс российского рубля также снижался. 3,5113 белорусского рубля за 100 российских.

Цены на нефть продолжили рост

Накануне мировые цены на нефть смогли отыграть небольшое падение и сегодня продолжали повышаться. Баррель дорожает в ожидании снижения запасов в США. Нефть марки Brent прибавила к цене барреля 14 центов и торговалась по цене $69,52 цента за баррель.

Международная финансовая корпорация готова помочь в развитии конкуренции в Беларуси

Международная финансовая корпорации готова помочь в развитии конкуренции в Беларуси. Совместный протокол о намерениях подписан на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и представителя Международной финансовой корпорации по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций в регионе Европы и Центральной Азии Рольфа Берндта. Проведут анализ законодательства в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования и разработают план действий по подготовке программы развития конкуренции в Беларуси. Эксперты отмечают значение принятого пакета либеральных мер для бизнеса.

Для Минска установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2018 год

Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги на этот год установлены для столицы. Так, тариф на услуги по капремонту в многоквартирном жилом доме, предусматривающий полное возмещение затрат, установлен в размере 50 копеек (0,5055 руб.) без налога на добавленную стоимость за 1 кв. м общей площади нежилого помещения в месяц. Субсидируемый тариф - около 10 копеек (0,0953 руб.) за кв. м. Тариф на техобслуживание при полном возмещении составит чуть больше 12 копеек (0,1216 руб.) за 1 кв. м. Субсидируемый - чуть меньше 12 копеек (0,1187 руб.). Также близки значения тарифов на водоснабжение (0,8114 руб.) и (0,8053 руб.) за 1 куб. м, на водоотведение (0,5398 руб.) и (0,5398 руб.), и техническое обслуживание лифта (на одного проживающего в месяц) 1,4 руб. и 1,43 руб."