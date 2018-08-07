"Экономика дня"

Нацбанк: ЗВР Беларуси за июль выросли почти на 200 млн долларов

Итак, Нацбанк отчитался о золотовалютных резервах по итогу июля.

По информации регулятора, ЗВР Беларуси на 1 августа составили 7 миллиардов 30 миллионов долларов США в эквиваленте.

Динамика накопления была положительной - за июль резервы выросли на 198 миллионов. По прогнозу, на 1 января 2019 ЗВР должны составлять не менее 6 миллиардов долларов США.

Минстройархитектуры: застройщики должны сдавать квартиры с отделкой

Всех застройщиков обяжут сдавать квартиры с отделкой. По крайней мере Минстройархитектуры будет добиваться закрепления такого положения, заявил сегодня министр Анатолий Черный. По его словам, сейчас некоторые компании строят не квартиры, а каркасы с окнами. Внутри нет стяжки, перегородок, штукатурки, электрики и сантехники. Потом новоселы сами тянут на этажи тонны строительных смесей, гипсокартона, километры проводов, трубы. Эту практику пора завершать, подчеркнул министр. Он коснулся и стоимости квадратного метра.

Белорусы стали чаще страховать здоровье и имущество

Белорусы стали чаще страховать здоровье, а также имущество. В первом полугодии взносы страховых организаций превысили 600 миллионов рублей. Это плюс 16 % за год. Специалисты особо отмечают, что большинство полисов продано по добровольным видам страхования. Но по-настоящему рынок оживит либерализация законодательства в страховой сфере. Сейчас законопроект проходит последние согласования.

Россиян предупредили о скачке цен на колбасу

Россиян предупредили о скачке цен на колбасу. Крупные мясопереработчики пожаловались на резкое удорожание сырья. В частности, с января в России свинина подорожала на 53 %. Рост вызван несколькими факторами - повышением стоимости кормов, запретом импорта мяса из Бразилии, вспышками африканской чумы свиней и аномальной жарой в Центральной России. Как отмечают "Ведомости", если оптовые цены на свинину не упадут, колбаса и полуфабрикаты подорожают на 5-12 %.

Доллар и российский рубль на торгах 7 августа подешевели, евро подорожал

И в завершении о валютах. Сегодня на торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. На завтра установлены такие официальные курсы: доллар 2,0117, евро 2,3279. Курс российского рубля снизился - 3,1653 за 100 российских рублей на завтра.