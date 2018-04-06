Экономика дня

5 Апреля 2018 21:35

Экспортный успех одного из самых знаменитых белорусских брендов! БелАЗ в первом квартале смог нарастить экспорт на 80%. По итогам января - марта около 96% продукции реализовано на зарубежные рынки. Грузовики БелАЗ поставлены в 24 страны мира.

С новостями экономики приветствуем в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

БелАЗ в первом квартале смог нарастить экспорт на 80%

Плюс 80% экспортных продаж БелАЗа - впечатляющий квартальный рост.

В топ-3 стран по объему поставки БелАЗов с начала года вошли Россия, Узбекистан и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья техника поставлена в Индонезию, Польшу, Боснию и Герцеговину. Впервые техника под маркой БелАЗ поставлена в Бангладеш.





Завершился визит делегации Минсвязи Беларуси во главе с министром Сергеем Попковым в Египет

Египет перенимает белорусский опыт в развитии информационно-коммуникационных технологий. Накануне завершился визит делегации Минсвязи Беларуси во главе с министром Сергеем Попковым в Каир.

Состоялась встреча с премьер-министром страны Шерифом Исмаилом. Обсуждались вопросы построения современной цифровой

экономики на примере достижений Республики Беларусь, расширение сотрудничества в области кибербезопасности, инноваций. Египетских коллег интересовал наш опыт создания технопарков. Из ближайших договоренностей - Египет направит представительную делегацию для участия в "ТИБО-2018" в г. Минске.

В Бахрейне открыли гигантское месторождение нефти - 80 млрд. баррелей

Жители Бахрейна, их дети, внуки и, похоже, все последующие поколения страны накануне проснулись обеспеченными людьми.

На территории крошечного островного государства Персидского залива нашли крупнейшее месторождение нефти. По запасам - около 80 миллиардов баррелей. В такой объем оцениваются все нефтяные месторождения огромной России. Остается вопрос: какую часть запасов из обнаруженных 80 миллиардов баррелей Бахрейн сможет извлечь. Нефть находится в сланцевой породе и достаточно глубоко под дном Персидского залива.

Google и Honda займутся совместной разработкой беспилотника

Партнеры собираются разработать новый автономный автомобиль с нуля, а не создавать его на базе уже существующей модели . Ранее подобное транспортное средство представил американский стартап Nuro, основанный бывшими инженерами Google. Не отстает и Toyota. Компания представила прототип беспилотного автомобиля e-Pallette. Машина длинной от 4 до 6 метров может быть использована, к примеру, как мобильная точка для продажи пиццы.





Доллар и евро сегодня на торгах подешевели, российский рубль подорожал

На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США Br1,9637. Евро также в красном 2,4081 на завтра. И рубль России - единственный из валютной корзины плюсовал 3,4095 за 100 российских на завтра по Нацбанку.