Экономика дня

3 Апреля 2018 21:20

Биржевые котировки падают второй день подряд на фоне торговой войны между Китаем и США.

Власти КНР ввели пошлины на ввоз 120-ти наименований американских товаров. Нависшая неопределенность не способствует позитивному настрою инвесторов. Накануне биржевые колебания проявились на азиатских торговых площадках и сегодня стали тенденцией, поскольку падения фиксировались уже на Нью-Йоркской бирже.

Последние новости рынков на этот час у Андрея Лаптенка.

Золото растет, доллар падает - и все это следствие торговой войны между Китаем и США.

Торговая война США и КНР сотрясает рынки всего мира

Столкновения двух экономических гигантов сотрясают рынки всего мира и бумерангом добрались до Уолл-стрит - главной цели китайского ответа. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился почти на 2 % по итогам торгов. Индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %. Индекс S&P500 упал на 2,26 %.

Впрочем, масштаб потерь уже просчитан. Американские фрукты на китайских прилавках подорожают на 15 %, свинина на 25 % при том, что США - ведущий экспортер мяса в КНР. Потенциальный ущерб - более миллиарда долларов. Пострадают и техногиганты, и обычные фермеры, например, производители сои, если Китай решит покупать ее у других. Под угрозой примерно 20 миллионов тонн урожая.

Акции крупнейших технологических компаний ушли в минус

Особенно рынки отметились повсеместной распродажей акций технологических компаний. Бумаги Tesla и Microsoft пострадали из-за ответных торговых мер Китая. Подешевел и Intel. Это произошло после сообщения о том, что Apple планирует уже через два года использовать в Маках процессоры собственного производства, а не продукцию этой компании. Кроме того, повлияла и риторика Трампа, который обвинил Amazon в том, что компания не полностью платит налоги. Этого было достаточно, чтобы акции Amazon упали на более чем на 5 %.

В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства

Еще один шаг к органическому земледелию. Накануне белорусские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, согласно которому в стране планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства. По словам разработчиков документа, развитие этой отрасли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны, открытию новых возможностей для торговли такой продукцией с другими государствами мира.

В Минске ведущие эксперты и практики IT-отрасли Беларуси и России обсудили перспективы развития цифровой экономики

О необходимости координировать подходы к цифровизации в ЕАЭС говорили сегодня участники Российско-белорусского экспертного клуба. Так, каждая страна должна внести свой вклад в сохранение экономической и технологической безопасности общего пространства. Ведущие эксперты и практики IT-отрасли обсудили перспективы развития цифровой экономики и необходимость уделять этой отрасли больше внимания.

Напомним, на разных уровнях неоднократно подчеркивалась необходимость полностью оцифровать единый рынок ЕАЭС: его товарные, людские, логистические, технологические и другие потоки.

Газовые компании из-за длительной зимы нарастили прибыль

Газовые компании разбогатели на затяжной зиме. Так, добыча российского Газпрома в марте 2018 года увеличилась по сравнению с мартом прошлого года на 20 %. Из-за продолжительных холодов за отчетный период спрос на газ как на внешнем, так и на внутреннем рынках возрос. В этом году показатель марта самый высокий за последние шесть лет. И прогнозируется дальнейший рост цен на газ одновременно с котировками нефти.

После падения на 4 % в понедельник нефтяные котировки восстанавливались во вторник

Напомним, накануне нефтяные котировки по итогам прошедших торгов, не сумев преодолеть отметку $70, рухнули почти на 4 % (3,82 %), дойдя до отметки 67 долларов 53 цента ($67,53) на фоне масштабной распродажи на американских биржах. Сегодня нефть восстанавливается, перескочив рубеж в 68 долларов ($68,05).

На торгах в Минске евро и доллар укрепились, российский рубль ослаб

Качает и доллар США. Американская валюта никак не может оправиться. Итог первого квартала 2018-го - пятое подряд квартальное снижение.

По мере восстановления мировой экономики доллар будет ослабевать, считают аналитики. Впрочем, валютные качели - привычная практика. Итоги сегодняшних торгов на белорусской валютной бирже - европейская и американская валюта чуть укрепились. Российский рубль просел. Актуальные значения: доллар 1,9593, евро 2,4137, российский рубль - 3,4037 белорусского за 100 рублей российских.