Экономика дня

30 Января 2018 21:20

Беларусь одобрила участие Европейского банка реконструкции и развития в предварительной подготовке к приватизации пивзавода "Криница". Проект меморандума поддержан постановлением правительства. Подробнее об этом и других новостях "Экономики дня" расскажет мой коллега Андрей Лаптенок.

Подготовят к продаже

Беларусь одобрила участие ЕБРР в предприватизационной подготовке пивзавода "Криница"

Беларусь одобрила участие Европейского банка реконструкции и развития в предварительной подготовке к приватизации пивзавода "Криница". Уполномоченный переговорщик от белорусской стороны - концерн "Белгоспищепром".

Как сообщалось ранее, кроме ОАО "Криница", Европейский банк реконструкции и развития выразил желание принять участие в предварительной приватизационной подготовке предприятий "Мостовдрев" и Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения.

Рост большинства

Эксперты: в 19 из 32 европейских экономик наблюдается рост темпов прямых иностранных инвестиций

В 19-ти из 32-х европейских экономик наблюдается рост темпов прямых иностранных инвестиций. В лидерах малые страны новой Европы, но в плюсе также оказались Германия и Франция. В странах СНГ прилив таких инвестиций напротив падал. Беларусь не исключение. Но сильнее падение ощущалось в главных тяжеловесах по этому показателю — России, Казахстане и Азербайджане. Причина - политическая турбулентность в регионе, а также усиление санкций против России.

А заметный рост иностранных инвестиций в свои экономики переживают балканские страны. Лидером этого субрегиона стала Сербия: +24 %.

Эхо распродажи

Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на Nutella

Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на "Нутеллу". Ведомство собирается выяснить вероятность нарушения компанией-производителем торговых законов. Во Франции действуют строгие правила относительно размера скидок, которые могут устанавливать ретейлеры вне официальных сроков распродаж. На прошлой неделе во Франции в супермаркетах продавали "Нутеллу" со скидками 70 %. Покупатели быстро разбирали товар, а в некоторых магазинах в попытках купить уцененную шоколадно-ореховую пасту даже устраивали драки, из-за которых пришлось вызвать полицию.

Перспективный сланец

Российские нефтяники начнут добывать сланцевую нефть

Российские нефтяники начнут добывать сланцевую нефть. Минприроды Российской Федерации решило подготовить поправки в закон "О недрах", чтобы поддержать добычу трудной нефти. Для извлечения сланца выделят отдельные полигоны. Уже предоставляются льготы, которые освобождают нефтяные компании от налога на добычу ископаемых, а также от регулярных платежей за разведку недр и налогов на добычу нефти.

Самый продаваемый

VW обогнал Toyota по глобальному показателю продаж

Крупнейшим в мире автомобилестроителем по итогам прошлого года остается немецкий концерн Volkswagen. Во второй раз подряд он обогнал своего главного конкурента - японскую корпорацию Toyota - по глобальному показателю продаж. Японская компания опубликовала годовой отчет.

В нем процент продаж Toyota по всему миру составил 10 миллионов 380 тысяч единиц. У VW этот показатель 10 миллионов 740 тысяч автомобилей.