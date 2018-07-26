Экономика дня

Ипотечное кредитование

А. Калинин: есть ряд несложных вопросов, которые нужно решить для того, чтобы ипотека и стройсбережения были востребованы в большей мере

Наряду с указом N 240, который позволяет кредитовать нуждающихся, обновленной системы строительных сбережений, которую планируют ввести в этом году, ипотека - тот инструмент, который позволит увеличить число граждан, имеющих доступ к строительству жилья, считают в правительстве, и комментируют перспективы введения ипотечного кредитования.

"Мы подошли к тому рубежу, когда ставка рефинансирования составляет 10%. Надеемся, что она еще будет снижаться. Между тем мы обещали и себе, и гражданам, что при 10% заработает ипотека. На мой взгляд, есть ряд несложных вопросов, которые нужно решить, для того чтобы ипотека и стройсбережения были востребованы в большей мере", - сказал Анатолий Калинин.

Торговля на селе

Рабочая группа МАРТ готовит предложения по изменениям в указ № 345

Торговое обслуживание и общепит в сельской местности получат еще один импульс к развитию. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли создана рабочая группа, которая отрабатывает предложения о внесении изменений в указ № 345. Льготы предполагается предоставить арендодателям, которые на территории сельской местности используют объекты в качестве торговых и общественного питания.





В ожидании роста

И. Сечин: Россия ждет рекордных цен на нефть

Минэнергетики РФ пересмотрело в сторону увеличения прогноз добычи нефти в России на этот год. Как сказал глава ведомства Александр Новак - примерно на 3,5 млн тонн. А ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что Россия ждет сырьевого суперцикла и рекордных цен на нефть. По его мнению, новый скачок стоимости нефти будет связан с политикой санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов.

Боливар не вынес

В Венесуэле объявлена деноминация национальной валюты

Мировые цены на нефть растут и на фоне новостей об углублении экономического кризиса в Венесуэле. В стране объявлено о деноминации национальной валюты. С 20 августа с суверенного боливара исчезнет пять нулей. Ранее предполагалось, что новый боливар будет введен 4 июня. Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро. Обеспеченная нефтью криптовалюта была выпущена в феврале этого года. С апреля в Венесуэле криптовалютой можно рассчитываться за жилье.

Сеть под напряжением

Компания Facebook за два часа потеряла около $130 млрд рыночной стоимости

Facebook за два часа потерял около 130 миллиардов долларов рыночной стоимости, а ее основатель Марк Цукерберг - 17 миллиардов. Это самое резкое в истории падение акций социальной сети. Накануне вечером акции компании упали на 24%. На Facebook негативно повлиял отчет, в котором говорилось о снижении темпов роста выручки. Аналитики уверены, если акции социальной сети продолжат падать, Цукерберг потеряет третье место в рейтинге самых богатых людей мира, куда он попал в начале июля. Накануне состояние основателя социальной сети оценивали примерно в 86 миллиардов долларов.