Экономика дня

25 Января 2018 21:21

Итак, по итогам года в Беларуси введены в эксплуатацию 43 тысячи новых квартир. Это 3 миллиона 792 с половиной тысячи кв.м. общей площади жилья.

По информации Национального статкомитета, на граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, пришлось 32,7 % от общего объема. В сельских населенных пунктах построено 29,3 % жилья от общереспубликанского.

Каждый 10-й зарегистрированный домен - кириллический. Подведены итоги года в национальной доменной зоне. 2017 оказался результативным. Если к концу 2016 Байнет сократился почти на 1700 имен, то в 2017 вышел в плюс. За последние 12 месяцев было зарегистрировано свыше 31 тысячи новых доменов .BY и .БЕЛ. Продолжена практика благотворительных аукционов по продаже доменов. Определены и абсолютные лидеры по цене.

Стоимость нефти марки Brent накануне поднялась выше 71 доллара впервые с декабря 2014 года. Рост связывают с данными о сокращении запасов сырой нефти в США. Они падают 10-ю неделю подряд на фоне продолжающегося сокращения поставок в рамках сделки ОПЕК+. Российский рубль на нефтяной поддержке тоже оказался на подъеме. Доллар стоит меньше 56 рублей впервые с конца апреля прошлого года. Евро торгуется в районе 69,5 рубля.

Валютный рынок

Сегодня и белорусский рубль на торгах в Минске окреп к доллару США

На завтра установлены такие официальные курсы валют. Доллар - 1,9741. Евро укрепился - 2,4507 официальный курс на пятницу. Российский рубль также вырос 3,5293 за 100 российских на завтра.

Денежный дождь

Американское шоссе оказалось усыпанным долларами из попавшей в ДТП машины

Американское шоссе оказалось усыпанным долларами из попавшей в ДТП машины. Автомобиль перевозил деньги для игровых автоматов. В итоге проезжая часть оказалась густо покрыта купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Некоторые СМИ утверждают, что американцы, ставшие свидетелями необычного ДТП, бросились подбирать наличку. А кто бы не бросился.