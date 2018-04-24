Экономика дня

24 Апреля 2018 20:54

Финляндия свернула эксперимент с гарантированным доходом для граждан. Суть эксперимента, который работал в стране с 2017 года, в том, что власти отобрали около двух тысяч граждан, которым выплачивали ежемесячно по 500 евро независимо от того, работал человек или нет. Почему сворачивают эксперимент - с новостями экономики приветствуем в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

560 евро, если уж совсем точно, получали ежемесячно попавшие в экспериментальную группу финны, но что-то пошло не так… расскажу подробности.

Финляндия свернула программу выплаты гарантированного дохода

Итак, в рамках эксперимента власти Финляндии в 2017 году отобрали 2000 безработных граждан от 25 до 58 лет и безвозмездно выплачивали им по 560 евро каждый месяц.

Заявленной целью эксперимента было наблюдение за тем, как базовый - гарантированный доход - влияет на стремление финнов найти работу. Вероятно, участники экспериментальной группы делать это не спешили. Решено до конца 2018 года программу свернуть. По подсчетам экономистов, если бы такую систему внедрили во всей стране, налоги выросли бы минимум на 30 %.

Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного налога

Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Стимулирующие меры разделены на два блока: производство и использование электромобилей.

Что касается производства, то в этом сегменте ЕЭК предлагает организовать кооперационное производство электромобилей, снизить ставки ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства электромобилей. Если говорить об использовании, то здесь, помимо освобождения владельцев от уплаты налогов, им обещают также предоставление бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами.

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Проверить законность покупки попросили сразу восемь стран, в том числе Австрия, Франция и Италия. По мнению Еврокомиссии, данные о музыкальных вкусах пользователей могут дать преимущество на рынке и помочь компании активнее продвигать свой сервис Apple Music. Apple купила Shazam в конце 2017 года. Ежедневно им пользуются 20 млн раз.

На торгах БВФБ доллар и евро стали дешевле, российский рубль подорожал

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