Экономика дня

19 Апреля 2018 21:27

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн. Сильнейший с 2011 года рост для многих регионов мира в ближайшее время продолжится. На ближайшие два года фонд сохраняет прогноз по глобальному росту на уровне без малого 4 % (3,9 %), но предупреждает, что предпосылки для замедления уже зреют. Об этом и не только узнаем от моего коллеги - нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.

По некоторым экономикам МВФ даже улучшил прогноз. Напомним, Беларуси на этот год он дал 2,8 % роста, хотя ранее называл цифру менее 1 %.

Будет восстанавливаться

Всемирный банк: умеренное восстановление белорусской экономики продолжится

Умеренное восстановление белорусской экономики продолжится и будет поддерживаться улучшением внутреннего и внешнего спроса, считает Всемирный банк. Однако, по прогнозам его аналитиков, ежегодный темп экономического роста не превысит 3 % ввиду ограничений со стороны производственного сектора.

Впереди замедление

МВФ: мировая экономика замедлится после 2019 года

В целом же мировая экономика замедлится после 2019 года, если не проводить необходимые решения, от которых, в частности, отвлекаются крупнейшие экономики из-за развязывания торговых войн, полагают прогнозисты МВФ и предлагают "именно сейчас готовиться к более трудным временам". Начиная с 2020 года, рост будет сдерживаться старением населения и низким ростом производительности. Также фонд предупредил, что взаимные торговые санкции могут не только помешать росту, но и уничтожить мировой экономический порядок.

Против санкций

В России может появиться правительственная структура для борьбы с санкциями

Между тем в России может появиться правительственная структура для борьбы с санкциями. Идею о создании такой структуры уже поддержали в правительстве. Как это поможет российским компаниям и предприятиям, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки нужна - внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэкономики должны как-то включиться", - заявил Шохин.

Отправили в отставку

В Кыргызстане правительство отправлено президентом в отставку

В Кыргызстане правительство отправлено президентом в отставку. Формальным поводом послужило решение парламента, который большинством голосов выразил недоверие правительству. По сообщению местных СМИ, произошло это впервые в истории страны, причиной стали многие промахи Кабинета министров, в частности, с реализацией ряда важных проектов. Напомню, самый молодой по составу Кабмин Сапара Исакова принес присягу в сентябре 2017 года.





Бочка роста

Российский рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти

Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.

Графика: Значения валют на завтра: доллар - 2 рубля (2,0077), евро - 2,48 (2,4849), российская валюта - 3,29 (3,2908) белорусского за 100 рублей России.

Пути отходов

Германия удерживает лидерство в ЕС по переработке мусора

Германия удерживает лидерство по переработке мусора в Европейском союзе. В ФРГ доля возврата мусора в полезный оборот составляет 66 %, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 46 %. В числе главных переработчиков также Австрия, Бельгия и Нидерланды. Замыкает европейский рейтинг Мальта. Примечательно то, что жители Германии и производят больше мусора, чем в среднем по Европе. Так, с 2015 по 2016 год общее количество отходов в Евросоюзе уменьшилось на 4 %, в то время как в Германии показатель увеличился на 11 %.

Ноль евро

В Германии к 200-летию со дня рождения Карла Маркса выпустили сувенирные купюры

В Германии к 200-летию со дня рождения Карла Маркса выпустили сувенирные купюры в 0 евро. На банкноте изображен сам экономист. Первый тираж составил 5 тысяч, выпустила его местная туристическая компания. Одна купюра обходилась покупателю в 3 евро. Вторая партия будет состоять из 20 тысяч купюр.