Экономика дня

1 Февраля 2018 21:31

С новостями экономики наш обозреватель Сергей Воляк.

Страховые компании за 2017 год увеличили объем собранных взносов на 6,5 %

По опубликованным сегодня данным Минфина, в Беларуси в минувшем году наблюдался рост популярности страховых услуг.

Страховые компании за 2017-й увеличили объем собранных взносов на 6,5 % - до 1 миллиарда рублей.

Самый положительный момент в том, что меняется структура страхового рынка. Если раньше преобладали обязательные виды страхования - такие, например, как автогражданка, то ситуация меняется, и по итогам года удельный вес добровольных видов страхования (жизни, здоровья, имущества и так далее) в общей сумме взносов составил 58 %. А на обязательные приходится только 42 %.

Эксперты: потребительские займы в феврале могут подешеветь на 1-2 % в среднем по рынку

Потребительские кредиты в феврале могут подешеветь на 1-2 % в среднем по рынку. Как предполагают эксперты, банки скорректируют свои кредитные программы вслед за снижением ставки рефинансирования Нацбанка.

Напомню, вчера стало известно, что ставка рефинансирования будет снижена с 14 февраля на полпункта и составит 10,5 % годовых. Это почти национальный рекорд. Ниже на отметке 10,25 она была в июле 2008-го.

Белорусский рубль на торгах 1 февраля укрепился к трем основным валютам

В итоге на завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 1,9756. Евро также стал дешевле 2,4507. И курс рубля России 3,5114 за 100 российских на завтра.

Поставку сетевых решений в Беларусь обсудили представители Huawei на встрече в правительстве

Возможность поставки сетевых решений и оборудования для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, а также для Минского онкодиспансера сегодня обсудили представители компании Huawei на встрече с вице-премьером Анатолием Калининым. Стороны также затронули и серию других совместных проектов. В частности, реализацию систем "Умный город" и "Безопасный город" в Минске.

Toyota отзывает 645 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности

Японская компания Toyota отзывает 645 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. В программу отзыва попадает ряд седанов Toyota Prius, а также кроссоверы Lexus NX и RX. В данных авто в результате заводского брака может произойти короткое замыкание, и подушки безопасности во время аварии не раскроются. В январе Toyota уже отозвала более 600 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Сообщалось, что они могут не раскрыться правильно, а выстрелить кусочками металла в людей, находящихся в салоне автомобиля.