Экономика дня

19 Декабря 2017 20:25

Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель. Такую оценку заложил Банк России в макроэкономический прогноз на ближайшие три года. Спросим у нашего экономического обозревателя Сергея Воляка.

Нефтяной пессимизм

ЦБ РФ: Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель.

Сделка ОПЕК, России и других стран по ограничению добычи уже не поможет ценам расти. А после того, как соглашение будет завершено, цены начнут падать, полагают в Центробанке России.

В следующем году средняя цена российской смеси Urals составит 55 долларов за баррель. И это на 15% ниже текущих значений. В 2019 году, когда срок сделки ОПЕК истечет, нефтяные котировки просядут. До 45 долларов, а в 2020 году опустятся до 42.





Бюджет-2018

Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект республиканского бюджета.

Беларусь страхуется от нефтяного фактора и верстает бюджет-2018 по нижнему краю даже негативного сценария. Цена нефти прогнозируется на уровне $45,9 за баррель, курс российского рубля - 60,5 за доллар, темп роста российской экономики - 1,7%, стоимость калийных удобрений - $205 за тонну. При этих условиях ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 3,4%, производительность труда - на 2,8%, экспорт товаров и услуг - на 6%.

Большой капитал

Беларусь стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Беларусь стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В конце августа соответствующую заявку своим указом одобрил Президент Беларуси.

Штаб-квартира Азиатского банка инфраструктурных инвестиций находится в Пекине. Он учрежден 57 странами с уставным капиталом в 100 млрд долларов. Приоритетные направления инвестиций банка - энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство.

Богатые и знаменитые

Forbes опубликовал рейтинг состояния американских знаменитостей

Forbes, опубликовал ежегодный рейтинг, оценивающий размер состояния американских знаменитостей. Самой богатой звездой 2017 года назван режиссер Джордж Лукас. Его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов. На втором месте - режиссер Стивен Спилберг с капиталом 3,6 млрд долларов. В тройке лидеров популярная телеведущая и владелица собственного телеканала Опра Уинфри 2,8 млрд долларов. Forbes подчеркивает, что в этот рейтинг могут попасть только "граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, но не те, кто стал знаменитым из-за своего богатства"

Можно не отвечать

Профсоюз Porsche объявил войну вечерним и ночным письмам руководства

Профсоюз Porsche объявил войну вечерним и ночным письмам руководства.

Профком требует освободить сотрудников от обязанности отслеживать электронные письма от начальства во внеурочное время. Поскольку их чтение и написание ответов - это дополнительная работа, которая не оплачивается и добавляет стресса. Профсоюз автопроизводителя предлагает блокировать почту сотрудников с 7 вечера до 6 утра, а также в выходные и во время отпуска. Письма, которые придут в это время, вернутся отправителям.

Валютный рынок

На торгах 19 декабря рубль окреп ко всем валютам корзины

Сегодня на торгах белорусской валютно-фондовой биржи рубль окреп ко всем валютам корзины. Доллар 2,0166 на завтра. Евро 2,3785. И российский - также в красном 3,439 за 100 по Нацбанку на завтра.