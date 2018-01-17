Экономика дня

16 Января 2018 21:19

Какие технологии вскоре заменят пластиковые карточки? О преимуществах безвиза и работе с туристами без наличных. Смотрите эксклюзивное интервью с гендиректором JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу в это воскресенье в "Главном эфире".

А сейчас в студии с новостями экономики наш обозреватель Сергей Воляк.

Декрет № 8

Криптовалюта через 2,5 месяца станет законным платежным средством в Беларуси

Именно 28 марта вступает в силу Декрет Президента № 8 "О развитии цифровой экономики".

Деятельность с токенами прописана в нем в пункте номер 3 положения о Парке высоких технологий.

Правда, заниматься операциями с криптовалютами в Беларуси смогут только субъекты хозяйствования, которые в порядке, установленном декретом, станут резидентами Парка высоких технологий.

Большие планы

Договорная сумма инвестиций компаний в индустриальный парк "Великий камень" достигла $1 млрд

Договорная сумма инвестиций компаний в китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" достигла 1 миллиарда долларов. Об этом агентству "Синьхуа" заявил главный исполнительный директор СЗАО "Компании по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

"С начала 2017 года индустриальный парк привлек 17 новых компаний, число резидентов увеличилось до 25 компаний. Можно сказать, что индустриальный парк совершил прорыв в привлечении инвестиций, достигнув первых успехов и заложив прочную основу для долгосрочного развития", - сказал главный исполнительный директор.

В 2018 году число резидентов парка должно вырасти как минимум до 35-ти, к 2020 году - до 60-70 компаний.

Оценят как профессию

Профстандарт для специалистов-оценщиков разработали в Беларуси

В Беларуси впервые разработали профессиональный стандарт для специалистов в оценочной деятельности.

Представитель этой профессии определяет реальную (рыночную) стоимость любых видов имущества: автомобилей, недвижимости, долей бизнеса и пакетов акций, земельных участков, нематериальных активов и имущественных прав. И профессиональный бизнес заинтересован в оценочных услугах на высоком качественном уровне.

Brexit

Европейский союз ужесточил условия на переговорах с Великобританией

Европейский союз ужесточил условия на переговорах с Великобританией по заключению сделки о выходе страны из состава ЕС.

Об этом сообщает газета Financial Times. Согласно данным издания, от Великобритании потребуют строго придерживаться более жестких условий, касающихся иммиграции, внешней торговли и прав на рыболовство в течение еще почти двух лет после выхода страны из ЕС. Brexit должен вступить в силу 29 марта 2019 года в 0 часов по центральноевропейскому времени, после чего наступит двухлетний переходный период.

Валютный рынок

Доллар и российский рубль сегодня на торгах БВФБ подешевели, евро подорожал

Доллар и российский рубль сегодня на торгах в Минске подешевели, евро подорожал. На завтра установлены такие официальные курсы валют.

Доллар в красном поле и вновь опустился ниже двух рублей - 1,9953 официальный курс на завтра. Евро единственный из валютной корзины укрепился - 2,4414. Курс российского снизился - 3,5381 за 100 российских рублей на завтра.