Экономика дня

10 Апреля 2018 21:29

Экономика ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза развивают законодательную базу

Итак, страны Евразийского экономического союза сегодня обсуждали то, что дороже золота, - защиту информации. Сегодня в Москве собрались экономисты, дипломаты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. По словам экспертов, в современном мире информация стала серьезным оружием. В Интернете, печатных изданиях и ТВ, не редко появляется недостоверная и бездоказательная информация, которую часто используют и в экономическом давлении на отдельные страны. Обсуждались основные проблемы, риски и перспективы развития евразийского интеграционного проекта.

Экспорт плюсует

За январь-февраль 2018 года продажи за рубеж белорусских товаров и услуг выросли почти на треть

За два месяца года продажи за рубеж белорусских товаров и услуг выросли почти на треть. Об этом заявил сегодня на Президиуме Совмина премьер Андрей Кобяков. Рассматривали выполнение Национальной программы поддержки и развития экспорта до 2020 года. При этом увеличиваются объемы поставок нашей продукции на европейские рынки и страны Азии и Африки. Рост - в основном за счет торговли именно товарами, а вот услуги пока не дотягивают до намеченных цифр. Резервы правительство визит в более активном продвижении диппредставительствами за рубежом таких направлений как отдых, лечение, туризм в Беларуси.

Умный дом

А. Калинин: ІТ-многоэтажки появятся в Беларуси в следующем году

Многоэтажки с технологией "умный дом" - появятся в Беларуси в следующем году. Сегодня об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин, посещая белорусский офис китайской IT-корпорации. Проектировка нескольких таких высоток уже началась. Запланировано также возведение центра по управлению движением и создание интеллектуальной транспортной системы столицы.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "У нас более 20 тысяч частных домов уже оснащены умными технологиями в быту. Но наша задача - построить несколько домов многоэтажных, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области IT-индустрии".

Пан Юн, директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис": "Беларусь - подходящая страна для цифровой трансформации и применения новейших технологий в области ИКТ. Потому что в Беларуси созданы для этого все условия. Согласно Декрету №8, мы собираемся внести свой вклад в реализацию этого плана. Также путем подготовки IT-специалистов".

Падение рубля

Центробанк России существенно повысил курсы валют на среду

Центробанк России сегодня существенно повысил курсы валют на среду, 11 апреля. Официальный курс доллара увеличился сразу на 3 рублей 79 копеек. Еще более серьезным ростом отметилась европейская валюта + 4 рубля 92 копейки.

Отметим, что рубль падает в цене уже второй день подряд, обновляя годовые минимальные значения. Так рынок отреагировал на решение США о расширении антироссийских санкций. Напомним, в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.

Санкционный урон

Полсотни богатейших россиян за день лишились почти $12 млрд

Потери санкционных российских бизнесменов уже оргомные. Полсотни богатейших россиян за день лишились почти 12 миллиардов долларов. Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг его компаний сократилось почти на четверть, или на миллиард 300 миллионов долларов. Те же деньги потерял и основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к черному списку. Третье и четвертое места по стремительному сокращению капитала среди богатейших россиян у Виктора Вексельберга минус 908 млн и Сулеймана Керимова минус 813 млн долларов.

Валютный рынок

Доллар и евро на торгах 5 апреля подешевели, российский рубль подорожал

Российский рубль второй день серьезно проседает и на торгах в Минске. Минус 11 копеек сегодня и 3,2507 за 100 российских - официальный курс на завтра. Доллар и евро сегодня на торгах, наоборот, подорожали. Доллар - 2,0258 Евро 2,4879 по Нацбанку на завтра.