Экономика дня

9 Января 2018 21:24

Очередной шаг по либерализации экономики Беларуси! Нацбанк планирует разрешить платежи в пользу третьих лиц. Сегодня регулятор опубликовал концепцию проекта соответствующего закона. С новостями экономики в студии наш обозреватель Сергей Воляк.

Разрешив платежи в пользу третьих лиц, Нацбанк серьезно упростит жизнь и мелкому, и крупному бизнесу.

Нацбанк планирует разрешить платежи в пользу третьих лиц

В настоящий момент право принимать платежи в пользу третьих лиц в Беларуси имеют только банки, небанковские кредитно-финансовые организации и "Белпочта".

Но в современном технологичном мире круг заинтересованных намного шире - это службы такси и доставки, мобильные операторы, гипермаркеты и многие другие. Завершить работу над документом Нацбанк планирует в первой половине года. Если закон будет принят, то белорусские компании смогут принимать платежи в пользу третьих лиц, но при выполнении определенных требований.

Бюджет Евросоюза потеряет 13 млрд евро из-за Brexit

Бюджет Евросоюза потеряет 13 млрд евро из-за Brexit. Как отметил сегодня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, больше финансирования потребуют такие сферы, как оборона, безопасность, миграция и сельское хозяйство.

"Наши британские друзья покинут нас 30 марта 2019 года. К этому времени мы обязаны сделать все возможное, найти средства, чтобы отреагировать на потерю такого значительного количества миллиардов евро", - сказал Юнкер.





В марте 2018 года Telegram выпустит собственную криптовалюту

Уже в марте этого года мессенджер Telegram, созданный бывшим главой "ВКонтакте" Павлом Дуровым, выпустит собственную криптовалюту под названием Gram.

За счет ее выпуска планируется привлечь от 3 до 5 миллиардов долларов. ICO мессенджера может стать крупнейшим размещением в истории.

А собственная блокчейн-платформа и криптовалюта позволят мессенджеру не зависеть от правительств или банков. В четвертом квартале этого же года предполагается запуск электронного кошелька, через который можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги. Через платформу смогут работать сервисы других разработчиков.





Прокуратура Парижа возбудила дело против компании Apple в связи с сознательным замедлением старых моделей iPhone. Жалобу подали общественные организации. В конце декабря Apple уже созналась.

Что подтвердили, что в 2016-м была запущена специальная функция, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Потребителям идея не понравилась. Сейчас Apple обещает снизить стоимость замены батареи и ускорить операционные системы 6-х моделей.

Рубль сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи ослаб к трем основным валютам.

На завтра установлены такие официальные курсы валют. Доллар США вновь торгуется выше двух рублей - 2,0104. Курс евро 2,4015. И курс российского также в зеленом поле 3,5232 за 100 российских на завтра по Нацбанку.