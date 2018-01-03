Экономика дня

4 Января 2018 21:20

Цены на нефть могут взлететь к отметке 100 долларов за баррель. К этому, по мнению журнала Forbes, могут привести массовые протесты и беспорядки в Иране. Издание делает отсылку к 1979 году и проводит аналогии с временами исламской революции, когда в результате стихийных протестов цены на нефть стремительно росли. Как реагируют рынки сегодня - узнаем у нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.

Баррель укочало

Нестабильность в Иране подталкивает цены на нефть вверх

Нестабильность в Иране увеличивает шансы на прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией. И это подталкивает цены на нефть вверх. Еще одним сигналом к их росту служит сокращение запасов топлива в США.

В ходе сегодняшних торгов нефть торговалась близко к максимальным отметкам за три года. Стоимость марки Brent на лондонской бирже выросла до значения $68,14 за баррель.

Торговля идет

Беларусь закрепилась в тридцатке рейтинга Всемирного банка по показателю "Международная торговля"

Беларусь третий год подряд занимает высокую 30 позицию по показателю "Международная торговля" в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2018". Данное Исследование оценивает временные и финансовые затраты для логистики экспорта и импорта товаров. По этому показателю наше государство обходит все страны СНГ. Ближайшая строчка за Молдовой. В рейтинге у нее 35 позиция.

Директивное кредитование

В Беларуси сокращается лимит директивного кредитования государственных программ

В Беларуси сокращается лимит директивного кредитования государственных программ.

По решению правительства его объем в 2018 году составит 1 миллиард 240 миллионов рублей. Напомню, в 2017 году лимит директивного кредитования госпрограмм и мероприятий был установлен на уровне почти 2 миллиардов рублей.

Согласно постановлению Совмина, кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, осуществляется без оказания господдержки, если иное не прописано законодательно.

Новости БВФБ

Белорусский рубль сегодня ослаб к трем основным валютам

Сегодня белорусский рубль на торгах 4 января ослаб к трем основным валютам.

Курс доллара на завтра - 1 рубль 98 копеек. Евро - 2 рубля 38,85. Курс российского рубля - 3,46 белорусского за 100 российских рублей.





Пойдут в цифру

The Financial Times: Путин дал поручение начать проработку создания крипторубля

Издание The Financial Times, ссылаясь на источники в российском правительстве, сообщает о том, что Президент России Владимир Путин дал поручение начать проработку создания крипторубля. Путин уверен, что государственная криптовалюта позволит проводить финансовые операции в рублях и в то же время уходить от санкций США, которые ограничивают возможности привлекать финансирование.

Крипторасчет

Выпуск собственной криптовалюты позволит жителям Великобритании отказаться от обычных банков

Напомню, накануне нового года стало известно, что Великобритания планирует также запустить собственную криптовалюту. В планах Банка Англии увязать ее с фунтом стерлингов. Уже сейчас регулятор использует технологию цифровых транзакций, которая поддерживает эту цифровую валюту. В Банке Англии считают, что выпуск собственной криптовалюты позволит жителям Великобритании отказаться от обычных банков и хранить свои деньги в цифровой форме. Кроме того, криптовалюта позволит осуществлять крупные транзакции - такие, как покупка дома, "за наносекунды".