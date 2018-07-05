Экономика дня

Дыхание кризиса

Bank of America: тренды на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца 1990-х годов

Аналитики Bank of America видят угрозу повторения кризиса 1998 года, полагая, что тренды на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца 1990-х годов. Это может быть вестником приближения нового кризиса, схожего с потрясениями, которые проявились 20 лет назад. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. В конце мая на выступлении в Париже свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос. Как и аналитики Bank of America, он увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков.

Цифровой союз

Страны БРИКС договорились о масштабном сотрудничестве в сфере цифровой революции

Страны БРИКС договорились о масштабном сотрудничестве в сфере цифровой революции. В ходе третьей встречи министров стран БРИКС, которая прошла в ЮАР, была принята Декларация об использовании возможностей цифровой промышленной революции. Наблюдатели полагают, что цифровые технологии становятся новой нефтью. По их прогнозам, уже к 2020 году 25 % мировой экономики будет цифровой.

Гонка ограничений

Мировые валюты сегодня в фазе неопределенности в ожидании развязки тарифной войны США и Китая

Основные мировые валюты сегодня в фазе неопределенности, ожидая вступления в силу пошлин Вашингтона на импорт китайской продукции. Примечательно, что курс юаня остается стабильным после того, как Народный банк Китая на этой неделе предупредил начавшееся падение нацвалюты. Напомним, Белый дом сообщил, что 6 июля введет пошлины на товары из Китая стоимостью $34 миллиарда, Пекин пообещал принять ответные меры в тот же день. Впрочем, китайский Минфин заявил в среду, что Пекин абсолютно точно не будет делать первый выстрел в торговой войне с США и не станет первым вводить пошлины. На мировых площадках евро и доллар чуть прибавили.

Новости БВФБ

Доллар и российский рубль ослабли, курс евро укрепился

На торгах в Минске доллар ослаб к белорусскому. Курс на завтра - 1,9892. Российский также снизился. Новое значение - 3,14 (3,1438) белорусского за 100 рублей России. Европейская валюта чуть укрепилась - 2,3255 курс евро на завтра.

Тарифный ответ

КНР может ввести 25 % пошлины на машины из США

Уже завтра станет известно, введет ли Пекин 25-процентные пошлины на машины из США в качестве ответа на тарифную политику американской администрации. Совпало, что именно сейчас Китай претворяет в жизнь стратегию по открытию рынков. С 1 июля урезаны пошлины на импорт автомобилей с 25 до 15 %. В связи с этим центры продажи иностранных автомобилей в Китае делают покупателям более привлекательные предложения. На импортные машины приходится чуть более 4 % авторынка Китая. Автодилеры полагают, что снижение тарифов будет стимулировать продажи авто.

Аренда оживилась

По прогнозу экспертов, в июле-августе существующий сезонный спрос достигнет своего пика

Эксперты по недвижимости отмечают оживление столичного рынка долгосрочной аренды. В июне аренда квартир ожидаемо подорожала. Основная причина - окончание учебного года в вузах. Студенты и выпускники в активном поиске съемного жилья. По прогнозу, в июле-августе существующий спрос достигнет своего пика.

По собранной аналитике за июнь, на конец месяца средние цены аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры - $241 (рост к маю на 1,5 %);

2-комнатные квартиры - $309 (рост на 4,5 %);

3-комнатные квартиры - $384 (рост на 1,5 %).

Движимые ставкой

Эксперты: на депозитном рынке уже просматриваются последствия от снижения ставок

После недавнего снижения ставки рефинансирования снижение процентных ставок в экономике не только повышает привлекательность кредитов, но и снижает привлекательность вкладов. На депозитном рынке уже просматриваются последствия от снижения ставок – белорусы все чаще предпочитают счета до востребования срочным вкладам.