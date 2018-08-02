Индивидуальные предприниматели со следующего года смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения - общую систему, упрощенную либо единый налог. Об этом было заявлено сегодня на заседании республиканского клуба директоров с участием представителей госорганов и бизнеса. Сейчас идет работа над обновленной редакцией Налогового кодекса. Документ вынесен на общественное обсуждение. Основное внимание - снижению фискальной нагрузки на предприятия, упрощение взимание и исчисление налогов. В частности, меняются подходы и по задолженности платежей. Налоговая не будет сразу приостанавливать производство, а даст шанс с отсрочкой погасить долги.

Оценивать эффективность стимулирующих налоговых льгот в Беларуси предлагается каждые 3 года. Речь идет о социальных, системных и стимулирующих преференциях. Тему продолжит и "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Налоговый компромисс

Бизнес и власть сблизили позиции в проекте нового Налогового кодекса

Налоговые власти обещают, что 2019 год отметится общим снижением налоговой нагрузки. Нормы, заложенные новым Налоговым кодексом, упростят налоговое администрирование не только предприятиям, но и бизнесу. Наблюдатели подчеркивают, за последний год бизнес и власть существенно сблизили позиции в проекте нового Налогового кодекса.

Банковский кодекс

Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам

Эксперты обсуждают изменения и в банковский кодекс. Напомню, с конца октября банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс", который накануне официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Кроме того, белорусы получили возможность досрочно погашать потребительские кредиты без уведомления банка

Татьяна Сайганова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Изменения, которые внесены в Банковский кодекс, можно сказать, что они направлены на повышение устойчивости банковской системы, на повышение качества финансовых услуг, на защиту прав потребителей. И все это в конечном счете должно привести к улучшению инвестиционного климата в нашей стране".





Не добирают

Пшеница в Европе подорожала до 3-летнего максимума из-за опасений, связанных с урожаем

Немецкий союз крестьян ухудшил прогноз урожая пшеницы на этот год до самого низкого уровня за 15 лет, поскольку посевы пострадали от жары и засухи.

Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 млн до 36 млн тонн, что примерно на пятую часть меньше собранного в прошлом году объема. Германия занимает 2 место среди стран Евросоюза по производству пшеницы после Франции. На этой неделе пшеница в Европе подорожала до 3-летнего максимума из-за опасений, связанных с урожаем. В Швеции урожай в этом году может оказаться на 40 % меньше, чем в прошлом.

Будет ниже результатов прошлого года урожай зерновых и в соседней России. По первой оценке, на 15-20 % меньше к 2017 году.

К слову, год назад при сочетании благоприятных факторов Россия собрала рекордный урожай за всю историю, он превысил 135 млн тонн. После такого результата многие специалисты отмечали, что снижение показателя будет неизбежно.

Тяжесть санкций

Эксперты: в августе российский рубль будет находиться под постоянным давлением

Август может оказаться непростым и для российского валютного рынка, полагают эксперты. В США готовится законопроект, который предполагает ужесточение антироссийских санкций, в том числе распространение их на операции с российским госдолгом. Эксперты с большой долей вероятности отмечают, что в августе рубль будет находиться под постоянным давлением.

Новости БВФБ

Эксперты: стоимость валютной корзины показала укрепление белорусского рубля

В том числе благодаря слабости российской валюты белорусский рубль последние дня укреплялся к валютной корзине. На торгах в Минске российский рубль вновь снижался. Актуальный курс на завтра 3,17 (3,1701) за 100 российских рублей. Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар на завтра 2 рубля ровно (2,0002). Евро 2 рубля 32 копейки.