Экономика Беларуси с начала года растет выше прогноза, заявили на президиуме Совмина

Экономика Беларуси с начала года растет выше прогноза - сегодня об этом заявили на президиуме Совмина. Там подвели итоги работы всех отраслей за полугодие.

Так, ВВП Беларуси за 6 месяцев - плюс 4,5 %, и это выше годового прогноза. Вклад в общую копилку от промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Доля экспорта увеличена более чем на 20 %. Реальные доходы - почти на 8 %.

Особое внимание в условиях низкой инфляции необоснованному росту цен и публичной огласке таких фактов. Слабым звеном остаются непогашенные долги предприятий. При этом, как отметил премьер, использовать бюджет для решения этих проблем неприемлемо. Ставка - на рыночные механизмы оздоровления.

Владимир Зиновский, Министр экономики Беларуси: "Производительность труда растет выше, чем заработная плата, но, к сожалению, в целом по ВВП наметилась такая плохая тенденция, опережающая рост зарплаты над производительностью труда. Думаю, нам надо избавиться от такой плохой тенденции. Мы надеемся, что год мы закончим с неплохими результатами, при прогнозе ВВП 3,5 % мы прогнозируем, что будет в рамках 3,9 % - 4,1 %. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки. Как стартовая площадка, чтобы мы, безусловно, выполняли те показатели, которые предусмотрены на это пятилетие до 2021 года".

Создание в год 70 000 рабочих мест правительство считает задачей реальной, при этом ставка делается на высокопроизводительные. Что касается зарплат, то в четвертом квартале бюджетникам планируют платить 80 % от средней зарплаты по стране.