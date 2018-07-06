ЕЭК предлагает расширить права трудовых мигрантов из стран ЕАЭС

Граждане Евразийского экономического союза должны иметь право на временное или постоянное проживание в той стране ЕАЭС, где они работают. С таким предложением выступили эксперты Евразийской экономической комиссии. Сегодня трудящиеся Союза сталкиваются со множеством неудобств. Каждый раз при въезде / выезде из страны, они обязаны вставать на миграционный учет по одному и тому же адресу. Нарушение этого требования грозит штрафом или запретом на въезд в страну. Они не могут в полном объеме пользоваться социальным обеспечением и кредитно-финансовыми операциями. Из-за этих проблем многие находятся в стране нелегально.

Право на временное или постоянное проживание сократит поток нелегальной трудовой миграции. Трудящиеся и члены их семей будут защищены юридически и социально, снизится коррупция, а работать на едином рынке труда Союза станет комфортнее и безопаснее.