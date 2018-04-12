Дмитрий Миронов провел тест-драйв техники Минского автозавода

12 Апреля 2018 15:03

Дмитрий Миронов лично провел тест-драйв техники Минского автозавода. Губернатор Ярославской области проехал за рулем тягача, а также пассажирского автобуса. Интерес к машинам профессиональный, ведь большая их часть оснащена двигателями стандарта Евро-5 Ярославского моторного завода. Гостей из России заинтересовали коммунальные машины МАЗ, школьные автобусы и даже автомобили, оборудованные под мобильный офис.