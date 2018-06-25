Дмитрий Крутой: Экономика Беларуси планирует прирастать выше среднемировых показателей

В перспективе - экономика Беларуси планирует прирастать выше среднемировых показателей. А они сегодня на уровне 4 %. Об этом в "Главном эфире" заявил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Драйверами на внутреннем рынке стало восстановление доходов населения, приток инвестиций и улучшение темпов розничного товарооборота. Сегодня главное - сохранить низкий уровень инфляции, не выше 5 % в год, стабильный курс рубля и поддержание золотовалютных резервов на уровне 7-8 миллиардов долларов.

Ставка делается и на инновационные проекты. Их около сотни. Их задача - обеспечить уровень добавленной стоимости на уровне европейских стран и создать порядка 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.