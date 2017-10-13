Для производства тракторов "Беларус" объединят два завода в городах Елабуга и Череповец

12 Октября 2017 15:24

Об этом сегодня заявили на МТЗ, где прошли переговоры с делегацией Республики Татарстан. Цель новой стратегии белорусских и российских машиностроителей – взаимные выгоды от совместных производств, в том числе при получении государственных субсидий.

Федор Доматенко, гендиректор Минского тракторного завода: "Для того чтобы входить в "Специнвестконтракт" и подписывать договор между МТЗ и Российской Федерацией о локализации нашей техники, нам необходимо было выбрать единую производственную площадку. Мы пришли к выводу, что это будут заводы в Татарстане и Череповце. В этом случае Минский тракторный завод будет использовать наравне с российскими производителями такие же субсидии, которые они предоставляют своим заводам".

Равиль Зарипов, Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации: "Сегодня вместе с МТЗ мы работаем с программой Росагролизинга, это очень удобно для сельчан. С другой стороны, хорошо налажен сервис, склады с запчастями там созданы".

И сегодня же руководство МТЗ получило государственную награду – орден "За заслуги перед Республикой Татарстан". Только за последние 12 лет в этом регионе России было собрано и продано 50 тысяч тракторов "Беларус".