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Для мониторинга сельхозорганизаций в Беларуси создана рабочая группа
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4 Апреля 2018 19:00

Для мониторинга сельхозорганизаций в Беларуси создана рабочая группа

Проверки начнутся уже завтра: изучать ситуацию в АПК будут представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. Основной акцент на проблемных вопросах, которые озвучил Президент накануне на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Это подготовка к посевной, эффективное использование материально-технической базы хозяйств, наведение порядка на земле, недопущение фактов приписок, своевременная выплата заработной платы.

  

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