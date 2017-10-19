Диалог и партнерство

18 Октября 2017 21:20

Народы всего мира должны отказаться от менталитета холодной войны. Это заявил Председатель Китайской Народной Республики на открытии XIX съезда Компартии Китая. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость в новых подходах к международным отношениям, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации".

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества. Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций".

В сентябре с предложением поставить точку в холодной войне с высокой трибуны ООН выступала и Беларусь. На Генассамблее Организации в Нью-Йорке глава МИД нашей страны напомнил об инициативе Президента Александра Лукашенко провести переговоры, аналогичные Хельсинкскому процессу 70-х годов прошлого века. Владимир Макей предложил ключевым игрокам - Китаю, России, США и странам ЕС - собраться в Минске для начала диалога о стратегическом видении новых конструктивных международных отношений.

Эксперты считают, что один из главных факторов, который может способствовать снижению напряженности между государствами планеты, - это более тесная экономическая интеграция. В качестве примера можно привести реализуемый Китаем проект "Экономический пояс Шелкового пути".

Наша страна - стратегическая точка в поясе. В целом же направление Китай - Европа - Китай, включая белорусский транзитный и логистический участок, а также индустриальный парк "Великий камень", сегодня является наиболее динамично развивающимся и экономически привлекательным для транспортного бизнеса.

Роман Осипов, директор инвестиционной компании: "Тема развития логистики и транспортных систем является по сути сама по себе долгосрочной. Второе - объем инвестиций, которые могут вкладываться в эту тему, может быть очень существенный. Третье (что важно) - это сроки окупаемости таких проектов достаточно длительные: 10-15-20 лет. Соответственно, можно рассчитывать на инвестиционное сотрудничество с очень длительными горизонтами с точки зрения привлечения ресурсов из Китая: прямых инвестиций и долгосрочных кредитов".

За 25 лет дипотношений товарооборот между Беларусью и Китаем вырос почти в сто раз. Сейчас этот показатель превышает три с половиной миллиарда долларов. Беларусь реализует более 30-ти инвестпроектов, которые финансируются кредитами китайских банков и правительства. Общая сумма - около 6 миллиардов долларов.